Harry Styles à Toronto pour la première de “My Policeman”

“My Policeman”, dans lequel Styles joue aux côtés d’Emma Corrin et David Dobson, présente sans doute la performance dramatique la plus complète à ce jour de la pop star de 28 ans. Il joue le rôle d’un policier enfermé dans les années 1950 à Brighton, en Angleterre, qui tombe amoureux d’un conservateur de musée (Dobson) mais épouse une institutrice locale (Corrin). C’est une pièce d’époque de bon goût, inspirée de la vie de l’auteur de “Howards End” EM Forster, partagée entre les années 50 et quatre décennies plus tard, dans laquelle les trois personnages sont joués par Gina McKee, Linus Roache et Rupert Everett.