TORONTO (AP) – Avec autant de fanfare mais un peu moins de drame, Harry Styles a pris d’assaut le Festival international du film de Toronto dimanche, en créant la tragique romance gay “My Policeman” moins d’une semaine après les débuts dont on a tant parlé de “Don’t Worry Darling” à Venise.

“My Policeman”, dans lequel Styles joue aux côtés d’Emma Corrin et David Dawson, présente sans doute la performance dramatique la plus complète à ce jour de la pop star de 28 ans. Il joue le rôle d’un policier enfermé dans les années 1950 à Brighton, en Angleterre, qui tombe amoureux d’un conservateur de musée (Dawson) mais épouse un instituteur local (Corrin). C’est une pièce d’époque de bon goût, inspirée de la vie de l’auteur de “Howards End” EM Forster, partagée entre les années 50 et quatre décennies plus tard, dans laquelle les trois personnages sont joués par Gina McKee, Linus Roache et Rupert Everett.

Des foules de fans ont suivi chaque mouvement de Style à Toronto, une journée éclair qui comprenait une entrevue mise en scène avec les cinéastes et les acteurs du film, un arrêt rapide pour ramasser un prix d’ensemble décerné par le festival aux stars de “My Policeman” et la première elle-même , dans lequel les questions-réponses habituelles après le film ont été raccourcies et supprimées des questions du public.

L’histoire continue sous la publicité

Lire la suite: Lire la suite Hillary Clinton se souvient de la “résilience continue” de Queen au TIFF

“My Policeman” tourne autour d’un triangle amoureux non résolu qui se déroule sur 40 ans en raison des injustices des lois britanniques des années 50 contre l’homosexualité et de la répression de plusieurs personnages. Styles a déclaré qu’il considérait cela comme une tragédie du temps perdu.

Histoires tendance Attaques au couteau en Saskatchewan: un père «brisé» pleure sa femme et son fils assassinés

Reine Elizabeth : Que signifie son décès pour Meghan et Harry ?

“La raison pour laquelle l’histoire est si dévastatrice est qu’en fin de compte, pour moi, toute l’histoire concerne le temps perdu, et je pense que le temps perdu est la chose la plus dévastatrice”, a déclaré Styles lors de la conférence précédente. « La seule chose que nous ne pouvons pas contrôler. C’est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Et je pense que la seule chose qui compte – quel que soit le type de vie que vous avez vécu – à la fin, quand vous repensez au temps passé avec les gens que vous aimez.

















2:32

Daniel Craig, Ralph Fiennes et Kate Hudson apparaissent au TIFF le troisième jour





Vidéo précédente



Vidéo suivante





L’histoire continue sous la publicité

Réalisé par Michael Grandage et adapté du roman de Bethan Roberts, “My Policeman” doit ouvrir dans les salles le 21 octobre avant d’être diffusé le 4 novembre sur Amazon Prime Video. Bien qu’il n’ait pas reçu autant d’attention que l’autre film d’automne de Style, l’entrée d’Olivia Wilde au Festival du film de Venise “Don’t Worry Darling”, “My Policeman” a semblé être plus chaleureusement accueillie à Toronto, attirant des éloges pour la performance de Style.

Les styles portaient un costume à double boutonnage vert foncé et un pantalon vert clair, avec un sac à main assorti, à la première. Après le film, il a crédité Dawson et Corrin pour une relation décalée qui a permis la confiance entre les acteurs, en particulier dans les scènes les plus intimes du film.

“Avoir une base d’une véritable amitié en dehors des personnages permet les scènes d’amitié, cela ne nécessite pas beaucoup d’action”, a déclaré Styles. “Et dans les scènes les plus intenses, il y a beaucoup de confiance et de sécurité.”