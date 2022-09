Harry Styles a présenté une bannière pour célébrer le 15e spectacle historique au Madison Square Garden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Harry Styles a pris le contrôle de New York au cours des dernières semaines, transformant le Madison Square Garden en “Harry’s House” pour ses 15 spectacles MSG consécutifs à guichets fermés.

Son dernier spectacle sur le site était rempli de boas de plumes colorés qui ont été placés sur les sièges des fans avant le spectacle et d’une bannière qui a été levée pour honorer les réalisations de Styles sur le site, un honneur que seuls deux autres artistes ont reçu.

Styles a eu son dernier spectacle au MSG mercredi et pendant le rappel, Gayle King l’a rejoint sur scène pour honorer le chanteur “As It Was” avec une bannière.

Lorsque la bannière a été levée, Styles est visiblement devenu émotif à l’idée. Il a même accepté un mouchoir qui lui a été offert par un fan qui se tenait dans la fosse et a remercié tout le monde dans la foule pour son soutien.

“Chaque fois que vous venez au Madison Square Garden et que vous voyez cela, vous vous souvenez que c’est à cause de vous. C’est à nous”, a déclaré Styles en référence à la bannière. Il a également partagé avec la foule que lorsque tout le monde serait parti, il allait “juste s’asseoir et regarder ça pendant un moment”.

Seuls deux autres artistes ont gagné une bannière au MSG, Billy Joel, pour sa résidence au Madison Square Garden et Phish, qui a été honoré de la bannière en 2017 après avoir joué 13 soirées à guichets fermés où ils n’ont jamais répété une chanson.

“Vendre 15 nuits consécutives au Madison Square Garden est un accomplissement énorme et renforce Harry Styles comme l’un des artistes les plus percutants de sa génération”, a déclaré Jim Dolan, président exécutif et PDG de MSG Entertainment, dans un communiqué.

“C’est un témoignage pour Harry et ses fans qu’une bannière célébrant cette réalisation remarquable sera accrochée aux chevrons aux côtés de certains des artistes et athlètes les plus légendaires de l’histoire. Harry a déjà fait la une de l’arène la plus célèbre du monde à plusieurs reprises au cours de sa carrière fulgurante, et nous sommes honorés que MSG ait été la maison de Harry pour ces 15 nuits incroyables”, a-t-il poursuivi.

Styles se produit au Madison Square Garden depuis le 20 août et n’est parti que quelques jours entre tous ses spectacles pour promouvoir ses nouveaux films “Don’t Worry Darling” et “My Policeman”.

Styles va maintenant reprendre sa musique sur la route avec des spectacles à Austin, Texas, Chicago, Illinois et Inglewood, Californie, où il a des concerts programmés pour plusieurs nuits dans chaque endroit dans les mois à venir.