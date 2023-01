Harry Styles a noué un drapeau de fierté autour de sa taille après avoir subi un dysfonctionnement de sa garde-robe.

Harry Styles a eu un moment de “oups” majeur après avoir subi un dysfonctionnement de sa garde-robe au milieu de son concert à Los Angeles. Plusieurs vidéos de l’incident qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux montrent que le hitmaker de As It Was est maladroitement interrompu lors de l’interprétation de sa chanson à succès “Music for a Sushi Restaurant”. Dans les clips, Styles est tombé à genoux avec tant d’enthousiasme qu’il finit par déchirer son pantalon. Après avoir réalisé ce qui s’était passé, le musicien fait une grimace choquée vers la foule. Mais ce qui a rendu le dysfonctionnement plus drôle, c’est qu’il s’est produit devant la célébrité de Styles, Jennifer Aniston.

Le concert de Los Angeles qui a eu lieu jeudi soir a réuni l’icône de Friends, âgée de 53 ans, qui a été vue en train d’apprécier la performance de Styles. L’ancien membre de One Direction a éclaté de rire et s’est excusé auprès du premier rang alors qu’il tentait de couvrir la fente dans le pantalon avec ses mains. Selon un rapport d’Ace Showbiz, le chanteur lui-même a plaisanté : « Mon pantalon est déchiré. Je sens que je dois m’excuser auprès de quelques-uns d’entre vous juste en face là-bas. Je veux dire, c’est une émission familiale. Il a en outre pointé du doigt un homme dans la foule et a dit: «Vous monsieur, ça va? Je promets que cela ne fait pas partie du spectacle.”

Plus tard, il a couru avec un drapeau de fierté sur la scène et l’a également attaché autour de sa taille comme solution temporaire au dysfonctionnement. Un barrage a réagi à l’incident, l’un d’eux a affirmé que s’ils étaient Styles, l’incident hilarant les aurait incités à se retirer immédiatement.

Une autre séquence partagée montre Harry avec le drapeau de la fierté.

Notamment, Jennifer Aniston n’était pas la seule célébrité de premier plan à avoir apprécié le concert de la chanteuse à Los Angeles jeudi soir. Elle a été rejointe par Ellen DeGeneres, Trevor Noah et Kylie Jenner pour n’en nommer que quelques-uns. Actuellement, Harry termine son émission “Love on Tours” qui a débuté en 2021, la tournée de 22 mois devrait se terminer au mois de juillet de cette année en Italie.

