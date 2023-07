Harry Styles a frappé dans les yeux sur scène pendant le concert: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Styles Harry semblait visiblement ébranlé après avoir été frappé au visage par un objet volant lors de son concert à Vienne samedi. L’incident était un autre exemple de la tendance actuelle des artistes musicaux, y compris Bébé Rexha, Kelsea Balleriniet Rose, se faire bombarder sur scène lors de leurs performances.

Harry Styles został trafiony w oko przedmiotem rzuconym przez fana. pic.twitter.com/oaIVZkHYwQ — MNFPL (@mnfplmedia) 9 juillet 2023

Dans une vidéo virale (ci-dessus), on peut voir Harry grimacer avant de saisir instinctivement sa tête après qu’un projectile l’ait frappé de manière inattendue au visage. Cet incident s’ajoute à une série d’événements similaires où le chanteur « As It Was » a été accidentellement frappé. En novembre dernier à Los Angeles, il a subi une blessure à l’œil lorsqu’un fan a jeté Skittles dans sa direction, par Pierre roulante.

L’ancien One Directioner est l’un des nombreux artistes touchés récemment lors de leurs concerts. Le mois dernier, Bebe a été frappé au visage avec un téléphone portable, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et la princesse de la pop a reçu des points de suture. La chanteuse « Me, Myself, and I », 33 ans, a posté une photo en gros plan montrant son œil au beurre noir à Twitter après qu’un fan lui ait demandé comment elle allait le vendredi 28 juin. Bebe a déclaré qu’elle se sentait « beaucoup mieux » après l’incident.

Mon oeil noir et bleu maintenant mais beaucoup mieux !!!! Merci!!! https://t.co/FBv9oG5NcG pic.twitter.com/InQwWLfqfM – Bebe Rexha (@BebeRexha) 23 juin 2023

Lors d’un récent concert à Los Angeles, AvaMax s’est retrouvée à recevoir une gifle inattendue lorsqu’un membre du public a réussi à atteindre la scène. Un autre incident particulier a eu lieu à Londres la semaine dernière, où Pink a eu une rencontre troublante avec un fan qui a apparemment jeté les cendres de leur défunte mère sur elle lors d’un concert. Ajoutant à la chaîne d’événements bizarres, Kelsea a été frappée à l’œil par un bracelet égaré quelques jours seulement après l’incident de Pink.

La tendance est devenue tellement incontrôlable que certains artistes demandent à leurs fans de se calmer un peu. Adele a dénoncé le comportement lors d’un spectacle dans sa résidence à Las Vegas plus tôt cette semaine. «Avez-vous remarqué à quoi ressemblent les gens, oubliant l’étiquette du spectacle f ****** en ce moment? Les gens jettent de la merde sur scène, les avez-vous vus », a déclaré Adele. « Je te mets au défi. Osez-vous me jeter quelque chose et je vais vous tuer.

