Harry Skelton sera officiellement couronné champion jockey de saut à Sandown samedi après la fin du temps imparti à Brian Hughes à Perth.

Le champion en titre Hughes a commencé la journée 10 gagnants derrière Skelton, qui était en action lors du match du soir d’Exeter.

Hughes avait réservé sept courses en Écosse, mais après avoir géré un seul vainqueur, il lui est devenu numériquement impossible d’attraper Skelton.

Le duo a été enfermé dans une bataille passionnante pour le titre des jockeys, Skelton devenant le premier leader Hughes au cours des dernières semaines avant de prendre l’avantage à Southwell le 13 avril.

Le champion élu a inscrit son 150e vainqueur dans le cadre d’un doublé à Ludlow mercredi – et avec seulement Hughes n’ayant que six courses vendredi et une samedi, il ne peut pas rattraper le retard.

Tout sauf une poignée des montures gagnantes de Skelton ont été entraînées par son frère Dan, et le coureur a identifié la victoire de l’équipe avec Shannon Bridge dans un obstacle de handicap à Ascot le 20 février au moment où il s’est rendu compte qu’il pourrait être avec un tir au titre.

Il a déclaré: «Je savais que les chevaux étaient en bonne forme, je savais que j’avais les munitions pour le faire. Je ne peux pas remercier assez tout le personnel de Lodge Hill (la cour de Skelton).

«Shannon Bridge a été le point tournant quand j’ai su que nous avions des chevaux frais à affronter, c’est un gros plus, des chevaux qui n’avaient pas couru pendant l’hiver et que je connaissais les plans de Dan.

«Je sais de quoi il est capable, quand il a quelque chose en tête, tu ferais bien de le sortir de sa tête.

« Une fois que j’ai reniflé quelque chose, je suis un concurrent et j’étais prêt à tout donner. Shannon Bridge a été le moment où j’ai su que j’étais suffisamment proche pour que c’était possible. »

Skelton était impatient de rendre hommage à toutes les personnes impliquées dans le chantier d’Alcester, y compris l’entraîneur adjoint Tom Messenger qui a beaucoup conduit pour le pilote à travers le pays dans sa recherche de gagnants.

Il a déclaré: «J’espère que les gens qui m’ont aidé à arriver ici réaliseront que c’est peut-être mon nom là-bas, mais cela en fait également partie.

«Tout le personnel de Lodge Hill, j’espère qu’ils pourront s’en amuser et se rendre compte que c’est à eux de décider.

« Tom Messenger a été formidable tout au long du parcours. Très souvent, il est celui qui s’occupe de moi lorsque nous rentrons dans la voiture quand les choses ne se passent pas comme prévu. Il est le premier à en entendre parler, mais il le ferait toujours. me redresser et nous passerions à la chose suivante. «

Skelton a également salué l’ancien jockey Ian Popham, qui est maintenant son agent.

S’exprimant lors d’un appel organisé par Great British Racing, il a ajouté: « Ian a été incroyable. C’est mon meilleur ami et il a été durement greffé au cours des huit à 12 dernières semaines, il a fait tout ce qu’il pouvait pour essayer de me procurer autant de bonnes courses et de gagnants. comme il le peut. Je pense que c’est un témoignage de lui aussi – je pense que c’est bien pour sa carrière. Je suis très reconnaissant pour ce qu’il a fait. «

Hughes a fait plus de 200 manèges que Skelton tout au long de la saison, qui a pris un départ tardif le 1er juillet en raison de la pandémie de Covid-19.

Skelton admet que les rivaux ne se rencontrent pas souvent, mais il a rendu hommage au dévouement de Hughes, le saluant comme un «concurrent féroce» ainsi que comme un champion.

Il a dit: «Brian est dans le nord, je suis ici dans le sud donc nous ne traversons pas tant que ça.

« Brian est un compétiteur féroce, il est un gagnant et il est un champion – personne ne pourra jamais lui enlever ça. J’ai le plus grand respect pour lui.

«Il a fait plus de 200 manèges de plus que moi – cela demande énormément de motivation, beaucoup de dévouement pour faire ce qu’il fait. de plus, c’est vraiment incroyable.

« En fin de compte, c’est un champion et j’aimerais que mon nom soit juste sous le sien. »