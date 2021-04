Harry Skelton a pris une avance de 10 vainqueurs dans la course au titre des jockeys avec seulement trois jours de la saison après avoir complété un doublé à Ludlow.

Skelton mène désormais Brian Hughes de 150 à 140, après que le champion en titre ait fait un blanc à Perth.

Tinnahalla a donné un bon départ à Skelton en remportant les cotes dans le premier Hurdle Racing TV Novices. Le favori 1-6, entraîné par Olly Murphy, a fait toute la course pour battre The Wrekin de trois longueurs et quart.

« Il l’a bien fait, il était un peu serré à trois sorties là où il a perdu son arrière-train, mais il est parti ensuite », a déclaré Skelton.

« Les chevaux enthousiastes comme lui préfèrent le saut parce que cela leur donne une chance de respirer. »

Skelton a pris le temps de rendre hommage à l’amatrice Lorna Brooke, décédée dimanche des suites d’une chute à Taunton au début du mois.

Il a dit: « Lorna était une personne pétillante qui avait toujours un sourire sur son visage et elle était un greffeur. Elle éclairerait la journée de n’importe qui.

« C’est dévastateur qu’elle soit partie. Elle a adoré les chevaux et l’a fait parce qu’elle l’aimait. C’était une vraie amateur. »

Il y a eu des applaudissements d’une minute dans la mémoire de Brooke avant de courir, il était donc normal que Garde Ville, avec qui elle a collaboré pour la victoire dans un point à point à Sandon au début du mois, remporte la poursuite des chasseurs Open Memorial Eddie Mapo.

Immy Robinson a pris le relais sur le joueur de 11 ans, détenu et entraîné par Patricia Rigby et le tir 9-4 a saisi l’occasion pour décrocher un succès poignant.

« Nous étions deux à monter sur ce cheval aujourd’hui. Quand il est entré dans la ligne droite et que nous avions la ligne de clôtures devant nous, je pensais que je ne perdrais pas cette course parce qu’il sautait pour le plaisir », a déclaré Robinson au Racing. LA TÉLÉ.

«Je savais juste que Lorna irait de plus en plus longtemps et qu’elle ne laisserait pas ces garçons nous dépasser, alors j’avais ça dans la tête. Je n’avais pas l’air si jolie, mais j’allais le faire pour Lorna.

«C’est un cheval phénoménal et Lorna aurait dû le monter aujourd’hui et ils étaient un match fait au paradis.

« Ce fut un privilège absolu d’être sur lui aujourd’hui. C’est un vrai favori dans la scène point à point autour de cette zone. Il est si constant et donne tout son possible à chaque fois. »

Hatcher (favori 5-6), entraîné par le frère de Skelton, Dan, a donné au jockey un doublé rapide en se débarrassant de Solar Impulse de deux longueurs et demie dans le Watch On Racing TV New Handicap Chase.

L’entraîneur gagnant a déclaré: « C’est un cheval remarquable que Pat (Betts, propriétaire) a acheté comme poulain. Il a été battu en toutes conditions lors de son premier départ, mais il en a maintenant remporté 12, dont cinq en clôture.

« Il ne montre aucun signe de perte de vitesse et continuera à vivre l’été. »

Sur les espoirs de titre de son frère, le gestionnaire d’Alcester a déclaré: « Tant que Brian n’a pas besoin de plus de gagnants qu’il n’a de courses, ce n’est pas officiellement terminé, mais avec Harry maintenant 10 devant, ce sera très difficile pour lui. »

Un autre Stowaway (12-1) a profité de la majeure partie de la course pour remporter le Shukers Landrover Defender Handicap Chase.

Le jeune de neuf ans formé par Tom George a continué à jouer pour Ciaran Gethings pour voir Tinkers Hill Tommy et Bbold par deux longueurs et demie et une longueur et quart.

George a déclaré: « Il a vraiment bien gagné et je suis très content de lui. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réduire le handicap, mais c’est bien de le ramener de manière gagnante.

« Tout le mérite de ses propriétaires pour avoir été si patients avec lui. Ils ont donné toutes les chances au cheval. Il a eu quelques opérations éoliennes, donc je suis ravi pour eux. »