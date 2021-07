Harry «risque de ressembler à un traître» et Charles est «en haut de sa liste à écraser»

LE PRINCE Harry risque de » ressembler à un traître » et Charles est » en tête de sa liste à écraser « , a affirmé un expert royal.

La commentatrice royale Angela Levin s’est exprimée après que le duc de Sussex a révélé qu’il écrivait un mémoire royal révélateur.

Le prince Harry « risque de ressembler à un traître à la famille royale », craint un commentateur royal

Angela Levin s'est exprimée sur le GMB de ce matin

Les membres de la famille royale ont été aveuglés par la nouvelle que Harry avait écrit le livre sensationnel en secret.

Le livre bombe devrait envoyer des ondes de choc à travers la famille royale, des experts remettant en question la décision de Harry.

La commentatrice royale Angela Levin a déclaré à GMB: « Si cela doit être intime, comme il le dit, je crains qu’il ne risque de ressembler à un traître à la famille royale.

« Je pense qu’il va encore écraser. Je ne sais pas pourquoi. Veut-il détruire sa famille ?

« Se sent-il si vindicatif qu’il doit prendre un autre coup après Oprah et Finding Freedom ?

« Je ne comprends pas très bien, pourquoi il ne veut pas passer à autre chose et profiter de sa vie. »

Elle a ajouté: « Pourquoi est-il si négatif à propos de son passé? Il ne peut pas le laisser seul. Il est comme un chat, un chien, déchirant quelque chose pour le détruire. »

On pense que le livre examinera la relation de Harry avec Meghan Markle, 39 ans, Megxit et élèvera leurs enfants, Lilibet et Archie.

On ne sait pas s’il avait prévenu la reine avant la nuit dernière – avec des affirmations selon lesquelles le père Charles a été surpris par la nouvelle.

Harry aurait travaillé sur le livre depuis environ un an – avec un manuscrit qui devait à l’origine être remis aux éditeurs le mois prochain.

Il a été repoussé jusqu’en octobre, mais le premier brouillon est « presque entièrement écrit », selon Page Six.

L’éditeur, Penguin Random House, a déclaré qu’il s’agissait d’une autobiographie «honnête» et «intime» – suscitant des craintes de nouvelles révélations après que son entretien avec Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme.

Hier soir, les critiques ont hurlé de dérision après que le biographe Omid Scobie a tweeté que le prince Harry était « prêt à raconter son histoire ».

Piers Morgan, utilisant des emojis qui pleurent et rire, a répondu : « Prêt à raconter son histoire ? Prince Privacy n’a pas cessé de japper, de pleurnicher et de saccager sa famille toute l’année sanglante.

La biographe royale Ingrid Seward a ajouté: « Je trouve extraordinaire qu’Harry ressente le besoin de le faire. »

L’interview de Harry Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme