Harry révèle qu’il a tué 25 personnes en Afghanistan et dit qu’il voulait “éliminer les méchants avant qu’ils ne puissent tuer des gentils” en bio

Le PRINCE Harry a révélé qu’il avait tué 25 personnes pendant son séjour en Afghanistan.

Écrivant dans son autobiographie Spare, le duc de Sussex dit qu’il n’est ni fier ni honteux de “prendre des vies humaines” car c’était simplement son travail de soldat.

Le prince Harry en patrouille dans la province de Helmand, dans le sud de l’Afghanistan, en 2008 Crédit : AFP

Le duc de Sussex travaillant comme pilote d’hélicoptère au Camp Bastion en 2012 Crédit : Getty – Piscine

La carrière militaire de Harry a duré 10 ans et comprenait deux déploiements en Afghanistan – en 2007 et 2008, et de nouveau en 2012 à 2013.

Alors qu’il travaillait comme pilote d’hélicoptère Apache pendant la seconde, il a participé à six missions qui ont entraîné la mort de talibans.

Le prince dit qu’il ne considérait pas les 25 comme des “personnes” mais plutôt comme des “pièces d’échecs” qui devaient être retirées de l’échiquier.

Il a également vu les insurgés qu’il a tués comme “des méchants éliminés avant qu’ils ne puissent tuer des gentils”, écrit-il.

Les soldats ne savent généralement pas combien d’ennemis ils ont anéantis, mais Harry affirme qu’il a regardé des images de chacun de ses meurtres lorsqu’il est revenu à la base.

“Mon numéro est le 25. Ce n’est pas un numéro qui me remplit de satisfaction, mais qui ne m’embarrasse pas non plus”, dit-il.

Harry a été déployé en tant que contrôleur aérien avancé dans la province de Helmand lors de sa tournée en 2007.

Il était “très fier” d’y avoir servi pendant plus de deux mois avant que son emplacement ne soit divulgué.

Il est promu au grade de lieutenant dans la Household Cavalry en avril 2008 puis se reconvertit en pilote d’hélicoptère dans l’Army Air Corps.

Harry est retourné en Afghanistan en 2012 en tant que copilote et mitrailleur au Camp Bastion pendant 20 semaines avant de quitter l’armée en mars 2015.

Il a déclaré à l’époque que tuer des insurgés faisait partie de son travail et que “nous prenons une vie pour sauver une vie”.

Ce que nous avons appris depuis la fuite du livre explosif d’Harry :

Les experts en sécurité affirment que le service du duc fait de lui une cible de choix pour les enlèvements, le terrorisme et une série d’autres menaces.

Harry et sa femme Meghan Markle ont été dépouillés de leur protection 24 heures sur 24 lorsqu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales.

Le prince a intenté une action en justice contre le gouvernement pour la décision de retirer ses gardes du corps, affirmant qu’il n’était pas sûr pour sa famille de retourner au Royaume-Uni sans eux.

Les Sussex ont ensuite poursuivi en justice après avoir appris qu’ils ne pouvaient même pas payer eux-mêmes la police. Le tribunal leur a dit que les officiers n’étaient pas des “armes à feu”.

Ils financent désormais leur propre sécurité, qui aurait auparavant coûté au contribuable 5 millions de livres sterling par an.

Spare devrait sortir en librairie le 10 janvier, mais l’édition espagnole est déjà en vente dans certaines librairies du continent.

Le Sun a réussi à choper l’un des premiers exemplaires. Cette histoire est basée sur une traduction et un rapport de The Telegraph.

Jusqu’à présent, il est apparu que William aurait attaqué son frère lors d’une dispute au sujet de Meghan.

Wills aurait qualifié l’ancienne star de Suits de “grossier” et de “difficile”, puis aurait attrapé Harry par le col.

Il a déchiré son collier avant de le faire tomber au sol, brisant une gamelle pour chien sous son dos, selon un extrait publié par The Guardian.

Parmi les autres bombes, Charles aurait imploré ses fils de ne pas faire de ses dernières années une misère, accusant Camilla d’avoir divulgué des histoires à la presse et Harry admettant avoir pris de la drogue.

Harry mans une mitrailleuse de 50 mm visant les combattants talibans en 2008 Crédit : Getty

Harry a été déployé deux fois en Afghanistan Crédit : Getty – Contributeur

Harry, William et Charles sont retournés à la RAF Brize Norton en 2008 Crédit : Getty