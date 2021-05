Harry Redknapp filme une scène à EastEnders qui sera diffusée pendant les Euros

La légende de FOOTIE, Harry Redknapp, a filmé une scène à EastEnders qui sera montrée pendant les Euros – et a déclaré hier soir: « C’est un rêve devenu réalité. »

Harry, 74 ans, de la vie réelle de l’est de Londres, est entré dans le Queen Vic et a bavardé avec Mick Carter, fan de West Ham et propriétaire du pub, joué par Danny Dyer.

Cela vient après que l’ancien directeur de West Ham, Harry, a exhorté les patrons du feuilleton à lui donner un rôle dans une interview de Sun on dimanche en janvier.

Son camée a maintenant été filmé et sera diffusé cet été lors de l’Euro 2020 retardé par Covid, avec les demi-finales et la finale à Wembley.

Ravi Harry a déclaré: «J’ai toujours voulu prendre un verre au Queen Vic. C’était formidable de travailler avec Danny Dyer. »

Une source a déclaré: «Harry n’a pas caché le fait qu’il voulait être dans la série.

«Mick aime porter sa chemise West Ham, donc je suis sûr qu’ils échangeront quelques plaisanteries de Cockney sur les Hammers.

«Ils l’ont fait se sentir si bienvenu et il se sentait vraiment chez lui. Il n’a que huit lignes, mais il les joue comme lui-même – pas comme un personnage.

Rex

Une source a déclaré: « Harry n’a pas caché le fait qu’il voulait être dans la série »[/caption]

Harry, né à Poplar mais maintenant à Sandbanks, Dorset, nous a dit en janvier qu’il avait écrit son propre scénario de Queen Vic, mettant en vedette Mick et les habitués.

Il a dit: «Ils sont au bar et l’un d’eux dit: ‘Vous avez entendu dire que Redknapp est revenu dans la région?’ Et un autre dit: «Non, il a déménagé dans ce chic Sandbanks».

«Mick dit: » Il en a assez, il est revenu « .

«J’entre dans le pub. Mick dit: ‘Harry est de retour’ parce que nous démarrons une petite entreprise – un peu de ceci, un peu de cela ‘. «

Harry a remporté I’m A Celebrity en 2018 et s’est associé à son fils Jamie, 47 ans, pour Sky’s Redknapp’s Big Night Out.





AVERTISSEMENT: l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Harry a déclaré au Sun en janvier qu’il avait écrit son propre scénario de Queen Vic avec Mick et les habitués[/caption]

AVERTISSEMENT: l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Harry a dit: « Ils sont au bar et l’un d’eux dit: « Vous avez entendu que Redknapp est revenu dans la région? » Et un autre dit: « Non, il a déménagé dans ce chic Sandbanks »[/caption]

BBC

Une source a déclaré: « Ils l’ont fait se sentir si bienvenu et il se sentait vraiment chez lui. Il n’a que huit lignes mais il les joue comme lui-même – pas comme un personnage ‘[/caption]

Rex

Harry a remporté I’m A Celeb en 2018 et s’est associé à son fils Jamie pour Sky’s Redknapp’s Big Night Out[/caption]