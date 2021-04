HARRY Potter, Titanic et Inception ont les bandes sonores les plus reconnaissables de tous les temps, selon un nouveau sondage.

En ce qui concerne les musiques de films les plus emblématiques de tous les temps, West Side Story et Autant en emporte le vent figuraient également en tête de liste.

Harry Potter en tête de la liste des bandes sonores les plus emblématiques de tous les temps

Leonardo DiCaprio et Ellen Page en création Crédit: Alamy

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans Titanic Crédit: Alamy

West Side Story est arrivé en tête de liste Crédit: Alamy

Une étude de 2000 personnes a visionné des extraits de bandes sonores de films et ils ont dû choisir le film avec lequel ils correspondaient.

Le thème emblématique et perçant des oreilles du trope d’horreur classique Psycho a immédiatement attiré l’attention des répondants.

La majorité des gens ont affirmé qu’ils pouvaient identifier les films uniquement sur la musique – mais ils pourraient avoir besoin de faire vérifier leurs oreilles, car les résultats du quiz sur la partition du film avaient des résultats déroutants.

Bien que Star Wars fasse partie de la liste des thèmes les plus reconnaissables, 45% des gens ont mal deviné ou ne savaient pas de quel film la musique provenait.

Et pour 17% des gens, la bande originale de Psycho a été identifiée à tort comme le thème de Pirates des Caraïbes.

TOP 10 DES BANDES SONORES DE FILM LES PLUS ICONIQUES

Harry Potter Titanesque Début West Side Story Emporté par le vent Les aventuriers de l’arche perdue Mâchoires Psycho Guerres des étoiles Rocheux

Lorsque les gens ont été invités à écouter le thème de Sherlock Holmes, 31% n’avaient tout simplement pas la moindre idée, selon l’enquête menée par OnePoll pour le compte d’OPPO Find X3.

Lorsqu’on leur a demandé d’écouter la bande originale d’Inception, trois sur 10 pensaient faire un voyage à Poudlard et l’ont identifiée à tort comme le thème d’Harry Potter.

Quand il s’agit de créer une partition emblématique, le compositeur acclamé Hans Zimmer a déclaré: «Vous êtes censé faire quelque chose de nouveau et vous êtes censé faire quelque chose d’inventif.

« Vous êtes censé mettre toutes ces choses ensemble en deux notes. »

Quelles que soient les origines cinématographiques d’une chanson, 63% des personnes ont avoué souhaiter que leur vie soit rythmée par une musique de film.

Pour ceux qui veulent jouer quotidiennement sur des thèmes de films, la meilleure partition du film était Inception.

La partition du film hallucinante est en tête des listes des meilleurs scores à écouter tout en nettoyant, en travaillant et même en faisant de l’exercice.

Un sur trois prétend nager loin de Jaws tout en faisant de l’exercice, tandis que 32% se catapultent dans une aventure imaginaire avec Indiana Jones pendant qu’ils nettoient.

Zimmer a commenté sa récente collaboration de sonnerie avec OPPO et a déclaré: « Nous vivons dans cette ère très numérique et très électronique. Maintenant, votre téléphone sonne partout et le téléphone de tout le monde sonne partout.

« Nous avons soudainement l’opportunité de rendre le monde un peu plus agréable. »

Rupert Grint et Daniel Radcliffe dans Harry Potter et la pierre du sorcier en 2001 Crédit: Alamy

Titanic est arrivé deuxième en tant que bande originale de film la plus reconnue Crédit: Alamy

Clark Gable et Vivien Leigh dans Autant en emporte le vent en 1939 Crédit: Alamy