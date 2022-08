Harry Potter Prequel Game ‘Hogwarts Legacy’ Bande-annonce est tout au sujet de la magie noire

Hogwarts Legacy, le prochain jeu vidéo en monde ouvert se déroulant dans l’univers Harry Potter, a publié une autre bande-annonce – cette fois en regardant le côté obscur du jeu. Exhibé pendant Soirée d’ouverture de la Gamescom Mardi, la vidéo révèle une série de quêtes complémentaires facultatives où vous pouvez travailler avec un étudiant de Serpentard apprenant la magie noire comme les malédictions impardonnables.

“Si vous choisissez de vous lier d’amitié avec l’étudiant de Serpentard Sebastian Sallow, vous serez confronté à la décision d’embrasser ou de rejeter les forces du mal en découvrant le mystère de sa famille”, indique la légende de la vidéo sur YouTube.

Sallow peut vous apprendre le sort Crucio – utilisé dans les derniers livres de Harry Potter par Voldemort et ses partisans pour torturer les gens – pendant que vous apprenez les arts sombres.

La bande-annonce montre des trolls, des squelettes ambulants et la statue de Salazar Serpentard trouvée dans la Chambre des secrets.

Plus tôt ce mois-ci, L’héritage de Poudlard a été retardé de sa sortie prévue pendant les vacances jusqu’au 10 février 2023, car le studio avait besoin “d’un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience possible à tout le monde”.

Il sortira sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

Vous incarnerez un nouvel étudiant de cinquième année à Poudlard, “avec une capacité unique à manipuler une puissante magie ancienne”, selon une vidéo de gameplay diffusée plus tôt cette année. Il y a aussi une rébellion de gobelins à enquêter.

Les joueurs pourront choisir la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur et le style des cheveux de leur personnage, ainsi que d’autres caractéristiques. Bien que vous soyez nouveau à l’école, vous jouerez en tant qu’étudiant de cinquième année et assisterez à tous les cours habituels, y compris les charmes, la défense contre les arts sombres, l’herboristerie et les potions. Comme le jeu se déroule dans les années 1800, les seuls personnages que vous reconnaîtrez de l’école sont les fantômes.

Vous pouvez précommander le jeu du 25 août à 8 h PT. En précommandant l’édition numérique de luxe, vous obtiendrez une monture d’hippogriffe en onyx, un chapeau de garnison des arts sombres, 72 heures d’accès anticipé et le pack des arts sombres, qui comprend une monture thestrale, un ensemble cosmétique des arts sombres et une arène de combat des arts sombres.