Harry Potter New York ouvre une expérience de réalité virtuelle pour les fans de Poudlard

Harry Potter New York a ouvert ses expériences de réalité virtuelle aux fans de la franchise, à partir du 15 juillet. Les aventures conçues pour les visiteurs comprendront des expériences interactives liées à l’école de Poudlard, se déroulant à l’intérieur du magasin Harry Potter à New York.

Selon un rapport de Timestravel, les visiteurs auront la possibilité de choisir parmi deux expériences de réalité virtuelle : Chaos à Poudlard et Les sorciers prennent leur envol. Les aventures prendront la forme d’expériences immersives, transportant les fans dans le monde magique de Poudlard et ses décors les plus célèbres des livres Harry Potter.

le Chaos à Poudlard option permettra aux visiteurs de se promener dans le château de Poudlard et ses murs. le Les sorciers prennent leur envol l’expérience impliquera un vol sur son propre balai autour du château de Poudlard. Pour couronner le tout, les fans auront également la chance de combattre les méchants de la franchise appelés Mangemorts.

Les billets peuvent être réservés sur le site Web de Harry Potter New York. Ils valent 34 $ chacun, y compris l’accès au magasin. Certaines règles ont été énumérées : les invités doivent avoir au moins 10 ans ou plus, au moins 48 pouces de hauteur, et toute personne de moins de 13 ans devra être accompagnée d’un adulte. Les invités doivent arriver une demi-heure avant le créneau qu’ils ont réservé et des chaussures confortables sont recommandées.

Le monde sorcier d’Harry Potter et l’école magique de Poudlard ont longtemps été un objet de fascination pour les légions de fans de la série. Au fil des ans, divers éléments de la franchise ont pris vie pour rapprocher les fans de l’univers vivant des sorcières et des sorciers. Les fans d’Harry Potter ont toujours été passionnés par la série mettant en scène leur garçon sorcier préféré. Par exemple, lors de la Journée internationale de la danse cette année, une vidéo de danse inhabituelle est devenue virale sur Internet. La vidéo montrait comment des gens dans certaines régions d’Australie, d’Amérique et du Royaume-Uni dansaient avec une baguette magique. Fait intéressant, la plupart des personnes vues dans la vidéo de danse portaient l’uniforme scolaire de Poudlard. Le clip, qui fera sûrement sourire tous les fans de Harry Potter à travers le monde, a été tourné à Melbourne, Londres, New York et San Francisco. Le clip de 90 secondes a été très apprécié des internautes.

La baguette et les lunettes de Harry Potter, portées par Daniel Radcliffe lors de la production de « Harry Potter et les reliques de la mort », promettaient d’être l’un des objets les plus recherchés parmi les souvenirs passés sous le marteau en juin au Prop Store en Californie.

