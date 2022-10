Harry Potter est le spin-off du meilleur indice et il ne coûte plus que 25 $

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Le jeu de société classique Clue est un standard familial depuis 1949 et a inspiré de nombreuses retombées, y compris des versions basées sur , , et, l’un de mes favoris personnels, le .

Certaines des retombées de Clue sont de purs exercices de branding, mais d’autres proposent des rebondissements qui animent le gameplay standard. Après tout, la version originale comprend beaucoup de lancers de dés et d’attente de votre tour. Ma préférée de toutes les variantes de Clue — – est en vente pendant Amazon Prime Day pour seulement 25 $, soit 35 % de réduction sur le prix normal.

Clue: Wizarding World Harry Potter Edition (que tout le monde que je connais appelle “Harry Potter Clue”) reprend l’action habituelle de l’original – en utilisant un raisonnement déductif pour comprendre qui, comment et où un crime – et ajoute des éléments de jeu de rôle comme “House Points”, des sorts, des cartes d’aide et un tableau en constante évolution qui maintient tout le monde intéressé par le jeu (même si ils n’ont aucune idée de qui est le coupable).

Au lieu de lancer les deux dés standard à six faces à chaque tour, les joueurs de Harry Potter Clue – représentés par Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Chamberlain, Luna Lovegood et Ginny Weasley – lancent également un dé “Poudlard” supplémentaire, qui contient les quatre maisons, une marque d’aide et la marque des ténèbres. Si une maison comme Gryffondor ou Serpentard apparaît, le joueur actif fait pivoter ce coin du plateau, ce qui fermera ou ouvrira les portes et changera les passages, comme dans le vrai Poudlard.

Peter Butler / Crumpe



La marque des ténèbres inflige des dégâts à un groupe sélectionné de joueurs, généralement déterminés par l’emplacement. Chaque joueur commence le jeu avec un nombre défini de “Points Maison” (qui sont essentiellement des points de vie) qui varie en fonction du nombre de joueurs. Si les attaques de Dark Mark vous enlèvent tous vos points de maison, vous êtes hors jeu.

Certains traditionalistes de Clue pourraient rechigner à ce qu’un joueur déduise avec diligence le criminel, l’arme et l’emplacement, puis se fasse éliminer du jeu avant de pouvoir porter son accusation (dans le bureau de Dumbledore, bien sûr), et je dois dire que ce n’est pas amusant quand cela vous arrive (ou à un enfant de cinq ans). Cependant, j’ai trouvé que la menace inattendue de la marque noire accélère bien le jeu et crée également un gameplay intéressant autour de la collecte de cartes d’aide, qui peuvent protéger vos points de maison.

Si vous recherchez un jeu de société qui pourrait fonctionner pour toute la famille et que vos enfants apprécient Harry Potter, cela vaut la peine d’essayer Clue: Wizarding World Harry Potter Edition, surtout à 25 $ pendant Prime Day.