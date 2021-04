Le casting de Harry Potter a perdu un autre membre cette semaine car il a été révélé que l’acteur britannique bien-aimé Paul Ritter était décédé après une bataille secrète contre une tumeur au cerveau.

Ritter n’avait que 54 ans au moment de cette mort et son décès a plongé le monde du divertissement dans le deuil.

Il a joué le sorcier Eldred Worple dans le volet 2009 Harry Potter et le prince de sang-mêlé, et sa mort marque une autre perte d’une star très appréciée de la franchise cinématographique.

Certaines des stars les plus grandes et les plus connues des films de sorciers ne sont plus avec nous, alors nous regardons maintenant en arrière et nous nous souvenons des acteurs qui nous ont enchantés avec leur magie du film.

Paul Ritter







(Image: Images de Warner Bros.)



La nouvelle de la mort de Paul Ritter a été confirmée mardi et intervient 12 ans après qu’il a rejoint les rangs des anciens Potter.

Dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, il a joué Eldred Worple – un écrivain sorcier qui a offert d’écrire la biographie de Harry pour lui.

Ritter est décédé à son domicile entouré de ses proches après avoir lutté contre une tumeur au cerveau et son agent a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué, qui disait: «C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que Paul Ritter est décédé la nuit dernière.

« Il est décédé paisiblement à la maison avec sa femme Polly et ses fils Frank et Noah à ses côtés. Il avait 54 ans et souffrait d’une tumeur au cerveau. »

L’agent de l’acteur a ajouté: « Paul était un acteur exceptionnellement talentueux jouant une énorme variété de rôles sur scène et à l’écran avec une habileté extraordinaire. Il était extrêmement intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera beaucoup. »

Richard Harris







(Image: Warner Brothers)



L’acteur légendaire Richard Harris a été choisi pour incarner le directeur bien-aimé de Poudlard Albus Dumbledore.

Cependant, son mandat à la tête des jeunes sorciers n’a duré que les deux premiers films, car Harris a été diagnostiqué avec la maladie de Hodgkins en août 2002.

Il est décédé deux mois plus tard à l’âge de 72 ans. Harris a été remplacé dans les films par Michael Gambon, qui a joué Dumbledore dans les six films suivants.

Ironiquement, le fils de Harris, Jared Harris, a joué dans la célèbre série dramatique Tchernobyl aux côtés de feu Paul Rittter.

John Hurt







(Image: Images de Warner Bros.)



Un autre des meilleurs acteurs britanniques, John Hurt, est apparu dans la franchise Harry Potter en jouant le maître de baguette M. Ollivander qui a vendu ses marchandises à de jeunes sorciers de son magasin du Chemin de Traverse.

Il a fait ses débuts dans Harry Potter dans le premier film, Harry Potter et la pierre philosophale, et est revenu pour le film numéro trois, Harry Potter et la coupe de feu, bien que ses scènes aient été coupées du montage final.

Hurt a été revu à l’écran dans Harry Potter et les reliques de la mort: partie 1 et partie 2.

Quatre ans seulement après sa dernière apparition en tant que M. Ollivander, Hurt a confirmé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas et il est décédé à la maison en janvier 2017, trois jours après son 77e anniversaire.

Alan Rickman







(Image: Warner Bros)



La légende de Die Hard et l’acteur acclamé Alan Rickman ont été choisis pour incarner le professeur apparemment méchant Severus Snape pour le premier film et il est apparu dans tous les films jusqu’à la fin de la franchise en 2011.

Malgré le fait d’avoir heurté Dumbledore, Snape fut plus tard révélé comme un héros et exécutait les ordres tragiques du directeur et avait travaillé pour protéger Harry depuis le début.

Cependant, Rickman a été frappé par une tragédie à peine quatre ans après avoir terminé le tournage de la franchise Potter lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en 2015.

Il est décédé l’année suivante à l’âge de 69 ans, quelques semaines à peine avant de fêter ses 70 ans.

Rik Mayall







(Image: Images de Warner Bros.)



La star bien-aimée de Bottom, Rik Mayall, a décroché un énorme rôle à Hollywood lorsqu’il a été choisi comme poltergeist effronté Peeves dans Harry Potter et la pierre philosophale.

Bien que cela semble parfait pour le rôle, les scènes de Mayall se sont terminées sur le sol de la salle de coupe et il n’aurait apparemment aucune idée qu’il avait été abandonné jusqu’à la première du film.

Le comédien est décédé en 2014 à l’âge de 56 ans après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il faisait du jogging, et depuis sa mort, les fans ont exhorté les chefs de films de Harry Potter à enfin sortir les scènes non diffusées mettant en vedette Mayall dans le rôle de Peeves.







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Pack Roger Lloyd









Mieux connu pour avoir joué le malheureux Trigger dans Only Fools and Horses, Roger Lloyd Pack a rejoint la franchise Potter dans un rôle plus sérieux en tant que responsable du ministère de la Magie Barty Crouch Sr.

Il a fait ses débuts dans Harry Potter et la coupe de feu en 2005 dans un personnage très éloigné de son personnage de comédie à l’écran.

Barty Crouch Sr. était un fonctionnaire du ministère qui a envoyé son propre fils à Azkaban pour s’associer avec les mangemorts, et a ensuite été placé sous le contrôle de Lord Voldemort en utilisant la malédiction Imperius.

Il est tué par son fils à la suite de son évasion de prison.

Dans la vraie vie, Lloyd Pack est décédé d’un cancer du pancréas à l’âge de 69 ans en 2014 moins de 10 ans après son apparition dans la franchise Potter.

Richard Griffiths







(Image: Images de Warner Bros.)



Le vétéran d’acteur primé Richard Griffiths a été amené à jouer l’oncle indifférent de Harry Potter, Vernon Dursley, et il est apparu dans cinq des films à succès.

La majorité des scènes de Griffiths ont été jouées avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry, et le couple s’est réuni à l’extérieur de Potter pour une course sur scène dans la pièce Equus qu’ils ont joué ensemble à Broadway et dans le West End de Londres.

Sa dernière apparition dans les films était en 2011 Harry Potter et les reliques de la mort: partie 1, et à peine deux ans plus tard, Griffiths est décédé des suites d’une chirurgie cardiaque.





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Découvrez toutes vos célébrités préférées grâce à notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Après sa mort en 2013, Radcliffe a rendu hommage à son oncle à l’écran en disant: «Richard était à mes côtés pendant deux des moments les plus importants de ma carrière.

«En août 2000, avant même que la production officielle ne commence sur Potter, nous avons filmé un plan à l’extérieur des Dursley, qui était mon tout premier film en tant que Harry.

«J’étais nerveux et il m’a mis à l’aise. Sept ans plus tard, nous avons embarqué sur Equus ensemble.

«C’était la première fois que je jouais une pièce mais, terrifiée comme j’étais, ses encouragements, sa tutelle et son humour en ont fait une joie. En fait, toute pièce dans laquelle il est entré était rendue deux fois plus drôle et deux fois plus intelligente rien que par sa présence. Je je suis fier de dire que je l’ai connu. «

Verne Troyer







(Image: Images de Warner Bros.)



Il était connu par des millions de personnes sous le nom de Mini-Me dans la série de films Austin Powers, mais Verne Troyer a trouvé un tout nouveau public de jeunes fans avec son rôle de gobelin Griphook dans Harry Potter et la pierre philosophale.

Griphook était l’un des gobelins grincheux employés à Gringotts Bank et a été vu emmener Harry et Hagrid dans le coffre-fort.

La vie de Troyer hors écran a été gâchée par une tragédie alors qu’il a passé de nombreuses années à lutter contre l’alcoolisme. Il est décédé à l’âge de 49 ans en avril 2018 et un coroner a déclaré plus tard que la star s’était suicidée.