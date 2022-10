Harry “n’a aucune idée de pourquoi” il n’est pas appelé par son prénom : un regard sur les membres de la famille royale qui n’utilisent pas leurs vrais surnoms

Les membres de la famille royale ne sont pas différents du public en ce qu’ils ont des surnoms.

Alors que certains de ces surnoms restent privés, d’autres ont été transformés en personnalités publiques et sont ce qu’ils sont.

Ces changements de nom ont été effectués lorsqu’un monarque est monté sur le trône et a choisi l’un de ses deuxièmes prénoms à utiliser. Cela aurait pu être le cas pour le roi Charles III, mais il a décidé de s’en tenir à son prénom. Il aurait pu choisir d’être appelé George, Philip ou Arthur.

Voici un aperçu de quelques membres de la famille royale qui ne portent pas leurs prénoms.

Prince-Harry

Le vrai nom du prince Harry, selon son acte de naissance, est Henry, son nom complet étant Henry Charles Albert David.

Quand Harry est né pour la première fois, il a été annoncé qu’il s’appelait Henry et qu’il ne serait appelé Harry que par les membres de sa famille et ceux de son entourage. Au fil du temps, cependant, il a commencé à être de plus en plus appelé Harry, et une fois que le palais de Kensington a commencé à l’appeler avec ce nom, la presse s’est sentie libre de le faire également.

Une fois que les médias ont commencé à l’appeler Harry, le nom est resté et Henry est devenu une chose du passé.

Au cours d’une conversation avec les gagnants des WellChild Awards plus tôt cette semaine, Harry a rencontré un petit garçon nommé Henry et lui a dit : “Je m’appelle aussi Henry, mais tout le monde m’appelle Harry. Je ne sais pas pourquoi.”

L’utilisation de Harry comme surnom pour Henry est populaire depuis l’Angleterre médiévale, après que le nom français soit devenu populaire dans le pays. Le roi Henri VIII était l’un des Henrys les plus connus du passé, et il passait par Harry autour de ses amis et de sa famille.

La reine victoria

La reine Victoria s’appelait à l’origine Alexandrina d’après son parrain, qui s’appelait le tsar Alexandre Ier. débarrassée de son surnom.

Connue pour ne pas être une adepte des règles, elle a décidé de prendre son nom officiel de reine Victoria. Alors que c’était un choix impopulaire à l’époque, le nom est rapidement devenu populaire.

Catherine, princesse de Galles

Catherine, princesse de Galles est née Catherine Elizabeth Middleton mais a toujours été connue du public sous le nom de Kate. Alors que le prince William et d’autres membres de la famille royale l’appellent parfois Catherine, Kate porte son surnom depuis avant de rencontrer le prince, et elle est appelée Kate par les médias.

Kate est un surnom courant pour les personnes nommées Caitlyn ou Catherine, et l’épouse du prince de Galles ne fait pas exception, et elle n’est pas la seule célèbre Catherine à choisir son surnom. Elle est rejointe par Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Kate Upton, Kate Bosworth et bien d’autres Kates célèbres.

Elle n’est pas non plus la seule Middleton à porter un surnom dans le public, sa sœur, Philippa, Middleton ayant choisi de s’appeler Pippa.

Meghan Markle

Le vrai nom de Meghan Markle n’est pas Meghan, c’est en fait Rachel.

Les photos de l’annuaire de Markle de ses années d’école suggèrent qu’elle a cessé d’aller par Rachel alors qu’elle était encore à l’école, décidant à la place d’aller par son deuxième prénom, puisqu’elle est répertoriée comme Meghan, pas Rachel. On ne sait pas pourquoi elle est passée à son deuxième prénom, car elle n’a jamais parlé publiquement de sa décision.

Il y a des spéculations selon lesquelles elle n’aimait pas son nom d’origine parce qu’il était si populaire quand elle était enfant et qu’elle voulait se démarquer. D’autres pensent qu’elle aimait la façon dont Meghan Markle sonnait mieux en raison de l’allitération et qu’elle n’aimait pas Rachel Markle parce que cela rimait quelque peu.

Ironie du sort, Markle a fini par jouer le personnage de Rachel dans “Suits”, la série qui l’a rendue célèbre.

Le roi George VI

Suivant la tradition selon laquelle les monarques pouvaient choisir comment ils s’appelleraient une fois montés sur le trône, le père de la reine Elizabeth II, le roi George VI, a changé de nom une fois qu’il est devenu souverain. Le nom qu’on lui avait donné à sa naissance était Albert Frederick Arthur George Saxe-Cobourg-Gotha.

Il a choisi l’un de ses nombreux prénoms George, qui est maintenant le nom de son arrière-arrière-petit-fils, et le fils du prince William et de Catherine, princesse de Galles. Son père a également décidé de passer par George lorsqu’il est devenu roi et était le roi George V.

Enfant, le roi George VI s’appelait Bertie, surnom de son vrai prénom : Albert. Son nom de famille, Saxe-Cobourg-Gotha n’était en fait pas un nom de famille, mais une indication de la maison ou de la dynastie à laquelle il appartenait, une pratique courante pour la famille royale, qui jusque-là ne recevait pas de nom de famille à la naissance. .

Le roi George VI a modifié ce précédent en adoptant Windsor comme nom de famille de sa famille en 1917, et il a été transmis.