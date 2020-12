Poursuivant sur ce point, Harry réfléchit à la façon dont son personnage réévaluait son amour des échecs, son but dans la vie et plus encore.

«Son monde, en quelque sorte, bouge et change», a-t-il relayé. « Et je pense que ce à quoi il s’accroche, avec tous ces changements, c’est un sens de l’honneur, c’est un sentiment de faire la bonne chose, c’est un sentiment d’amour, vraiment. L’amour au-delà d’un amour romantique pour cette personne. »

Après avoir donné cette réponse perspicace, Harry a plaisanté, « Mais, je ne pouvais pas parler de ce qui l’attirait chez lui. Peut-être que c’est quelque chose à ce sujet! Je ne sais pas. »

En plus d’avoir le même nom, Harry a identifié d’autres similitudes qu’il partage avec son Gambit de la reine personnage.

« Il y aura des similitudes dans chaque personnage que vous jouez, je pense, » sonna-t-il. « Je pense qu’il y a une douceur pour nous deux, il y a une réflexion, il y a peut-être une émotion. »