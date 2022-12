“Harry & Meghan”: une deuxième série de critiques pour la série Netflix

Piers Morgan, un critique vocal du couple pendant des années, a qualifié la série de « gémissement » et de « trahison sans cœur » de la famille royale dans une chronique pour The Sun, se moquant de la proclamation de Meghan dans son discours de mariage selon laquelle « l’amour gagne » :

Ils crachent une haine toxique sans fin contre leurs familles et causent une colère et une douleur énormes aux gens, dans le cas de la famille de Harry, dont ils savent qu’ils ne peuvent pas et ne veulent pas répondre publiquement.

Malgré un dégoût général pour le documentaire qui a uni à la fois la gauche et la droite en Grande-Bretagne, il y avait de la sympathie pour le récit de Meghan d’avoir eu des pensées suicidaires après le mariage du couple, en 2018, qui, selon elle, ont été alimentés en partie par un déluge de couverture médiatique négative.

“Ce qui est clair, c’est qu’il y a vraiment eu (et qu’il y a toujours) une campagne de diffamation”, a écrit Nina Metz dans le Chicago Tribune. « Ils ont vraiment étaient en état de siège. Ils craignaient vraiment pour leur sécurité.

Écrivant pour le Times de Londres, Carol Midgley a reconnu un niveau d’injustice de la part des médias et de Buckingham Palace :

Parce que quand Harry et Meghan ne se lamentent pas et ne documentent pas leur douleur privée dans des photographies en noir et blanc mises en scène et artistiques, ils donnent un récit convaincant de la façon dont ils se sont sentis attaqués et intimidés par des sections des médias et certains assistants du palais. Il y a eu en effet une période où, pour le Mail, Meghan ne semblait rien faire de bien, que ce soit en touchant trop souvent son baby bump ou en portant une robe à épaules dénudées, et Kate ne pouvait rien faire de mal. Cela donne à réfléchir de voir la mère de Meghan devenir affligée après que Meghan a déclaré qu’elle se sentait tellement submergée par les attaques constantes qu’elle voulait se suicider, ce qui est horrible.