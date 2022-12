‘Harry & Meghan’ sur Neftlix : Top 10 des révélations des trois derniers épisodes

Le sentiment accablant qui imprègne les trois derniers épisodes de Harry et Meghan sur Netflix, c’est la tristesse. Tristesse que les mêmes paparazzi qui ont chassé la princesse Diana jusqu’à sa mort n’aient rien appris, et tristesse que les frères royaux William et Harry n’auront probablement jamais la même relation étroite qu’ils avaient autrefois. Des ponts ont été brûlés et il est difficile de voir un chemin de retour.

Il est difficile, bien sûr, de se sentir trop désolé pour l’un ou l’autre côté, qui seront tous deux amortis par l’argent et les maisons extravagantes et toutes les choses matérielles qu’ils voudront jamais. Mais tous ceux qui ont vu une querelle familiale éclater dans leur vie connaissent l’impuissance ressentie lorsque les familles choisissent leur camp. L’argent ne peut pas réparer ces relations brisées.

Les trois premiers épisodes de la série du prince Harry et de Meghan Markle révélé surtout de petites choses, comme la façon dont Meghan appelle Harry “H” et parfois “Haz”. Ces épisodes sont arrivés à la veille du mariage royal du couple en 2018. Ces trois épisodes les font traverser cette fameuse journée et tentent d’expliquer comment le couple a fini par déménager, d’abord au Canada, puis en Californie. Les révélations des trois derniers spectacles sont beaucoup plus personnelles. Voici un aperçu de certains d’entre eux.

Charles et la reine ont demandé la tristement célèbre lettre de Meghan

Une grande partie des trois derniers épisodes se concentre sur une lettre de cinq pages que Meghan a écrite à son ancien père, Thomas Markle, le suppliant essentiellement d’arrêter de parler d’elle à la presse. Il semble que Meghan était suffisamment avertie dès le début pour savoir que la lettre serait divulguée, mais elle l’a quand même écrite. Elle dit dans la série que le roi Charles III (alors prince Charles) et la reine elle-même voulaient que Meghan envoie la lettre, qui a été envoyée à un agent de Meghan en Californie, puis au père de Meghan au Mexique, de peur qu’elle ne soit interceptée. le long du chemin.

De gros morceaux de la lettre ont fini par être publiés par Mail Online, menant à un procès remporté par Meghan. C’est très discuté dans la série. Mais cette révélation amène les téléspectateurs à se demander si la reine et Charles ont jamais regretté d’avoir insisté pour que Meghan mette ses sentiments sur papier.

2. Détails du mariage

Pour les amateurs de mariage royal, le premier des trois nouveaux épisodes est le meilleur. Il y a beaucoup d’images inédites de la réception de mariage, montrant Meghan et Harry danser sur la piste de danse. Harry a coupé leur gâteau de mariage avec une épée, Elton John a joué et la première danse du couple était sur la version de Wilson Pickett de Pays des 1000 danses. Je dois me demander si la reine et le prince Philip ont remarqué des paroles risquées comme “Tourne-toi sur le dos, j’aime ça comme ça.”

Mais la couverture du mariage est étrange à d’autres égards. Il n’y a aucune discussion sur la conception de la robe de mariée et aucune mention du combat entre Catherine, la princesse de Galles et Meghan au sujet des robes de demoiselle d’honneur. Meghan a déclaré dans la célèbre interview d’Oprah Winfrey que Kate l’avait fait pleurer et avait ensuite envoyé des fleurs en guise d’excuses. Mais l’objectif exact de la bagarre, dont beaucoup ont émis l’hypothèse, concerne soit la coupe de la robe de la princesse Charlotte, soit la question de savoir si les petites filles devraient porter des collants, restera apparemment privée.

3. Moments doux avec la reine

La reine elle-même n’est jamais vraiment décriée dans la série, Dieu merci, car qui a besoin d’une seconde guerre américano-britannique ? En fait, des clips sont montrés de Meghan faisant rire la reine de bon cœur lors de leur premier engagement ensemble, et Meghan révèle que la reine a lissé une couverture sur les jambes de sa petite-fille lors d’une promenade en voiture dans le froid ensemble. Oh…

4. Les gros titres de Meghan contre les gros titres de Kate

Cela a déjà été discuté, mais la série a montré à quel point les tabloïds britanniques couvraient Kate et Meghan différemment. Kate a été félicitée pour avoir bercé son ventre de femme enceinte, Meghan s’est moquée d’en avoir trop fait. Kate portait une robe à épaules dénudées très acclamée par la mode, tandis que Meghan en portait une et a été critiquée pour cela. Personne des tabloïds, bien sûr, n’offre jamais d’explication.

5. Fuites à l’intérieur du palais

L’émission est un peu partout avec la façon dont elle explique les choses, mais essentiellement, Harry et Meghan disent que les gens du palais publieraient de mauvaises nouvelles à leur sujet afin que la presse s’abstienne d’écrire de mauvaises choses sur les autres membres du famille royale.

Une note triste vient quand Harry dit que lui et William avaient vu cela se produire, la confrontation de deux camps de palais différents l’un contre l’autre, et avaient juré de ne jamais le faire. Et maintenant, il affirme que c’est triste pour lui “de voir le bureau de mon frère copier exactement la même chose que nous avons promis de ne jamais faire”.

6. Photocall bébé

Les parents royaux posent avec leurs nouveau-nés sur les marches de l’aile Lindo de l’hôpital St. Mary’s, le montrant pour des photos. William, Harry et les trois enfants de William y sont nés.

Pourtant, Meghan a accouché d’Archie à l’hôpital Portland de Londres. Elle n’est pas sortie dans les heures qui ont suivi la naissance avec le bébé dans les bras, et dans la série, elle dit que c’était parce que l’hôpital n’avait pas le même type de zone d’observation sécurisée que St. Mary’s. (Mais Sarah Ferguson et le prince Andrew n’ont-ils pas pris ce genre de photos à l’hôpital de Portland quand Eugénie et Béatrice sont nées? Ce n’est jamais abordé.)

Quoi qu’il en soit, Meghan et Harry ont montré Archie quelques jours plus tard, mais selon la série, la presse n’était pas contente à cause de l’attente de deux jours et a lancé toutes sortes de gros titres sur la façon dont les nouveaux parents étaient gâtés, audacieux vouloir prendre les décisions concernant leur propre nouveau-né.

7. Racisme envers Meghan

Le racisme envers les origines métisses de Meghan a joué un rôle majeur dans le départ du couple pour l’Amérique du Nord.

Un exemple horrible est survenu après la naissance d’Archie, lorsqu’un utilisateur de médias sociaux a partagé une photo d’un couple tenant les mains d’un chimpanzé habillé, la sous-titrant comme s’il s’agissait de Meghan, Harry et Archie.

Cette personne (ce n’est pas quelqu’un de célèbre) s’est excusée plus tard en disant qu’elle ne pensait pas à l’angle raciste d’appeler l’enfant d’une femme aux racines africaines un singe, et en affirmant qu’elle ne faisait référence qu’à la tenue vestimentaire formelle du couple et du chimpanzé. (Quoi qu’il en soit, qu’est-ce qui se passe, utilisateur des réseaux sociaux ?)

Mais la seule bombe non explosée laissée par l’interview d’Oprah n’a jamais été déclenchée. Dans cette interview, Meghan a déclaré qu’un membre de la famille royale avait demandé à quel point la peau de son bébé serait sombre.

Plus tard, Harry a juré de ne jamais révéler qui l’avait dit, ce qui a conduit beaucoup à supposer qu’il s’agissait d’un royal très, très proche de Harry lui-même. (Il a dit que ce n’était ni la reine ni le prince Philip.) Ce sujet n’est pas abordé, car fidèle à sa parole, Harry semble avoir l’intention de garder ce nom royal pour lui.

8. Bataille sur le départ

Il y a beaucoup de va-et-vient à propos de la décision de Harry et Meghan de déménager au Canada, puis aux États-Unis. Apparemment, il y a eu une réunion de famille au cours de laquelle Harry s’est vu présenter cinq options, le n ° 1 étant “pas de changement” et le n ° 5 signifiant que le couple était complètement hors de ses fonctions royales. Il a essayé de choisir le n ° 3, dit-il, à moitié, à moitié, et le couple s’est même porté volontaire pour payer ses propres dépenses, mais fait toujours des apparitions au nom de la reine. On leur a alors dit, apparemment, que seules les options 1 et 5 pouvaient être choisies. C’est lors de cette réunion que les choses se sont gâtées.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus, et mon père a dit des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’est assise tranquillement là et a en quelque sorte tout compris”, a déclaré Harry.

Lorsque des histoires ont commencé à émerger disant que William avait intimidé Harry hors du pays, une supposée déclaration conjointe des frères est sortie disant que ce n’était pas vrai. Mais une “déclaration commune” qui était – Harry dit dans l’émission qu’il n’en savait rien jusqu’à ce qu’il voie son nom dessus après que la presse l’ait repris.

9. La fausse couche de Meghan

Entre avoir Archie en 2019 et Lilibet en 2021, Meghan est de nouveau tombée enceinte mais a fait une fausse couche. Elle est écrit à ce sujet pour le New York Times, ce n’est pas un secret. Mais dans la série, Harry attribue la fausse couche aux événements liés à la publication par The Mail de sa lettre à son père.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que The Mail a fait”, a-t-il déclaré. “J’ai tout regardé. Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été créée, causée par cela? Bien sûr que nous ne le savons pas”, a-t-il déclaré, citant le stress et le manque de sommeil liés au procès comme ayant contribué à la perte.

“Je peux dire, d’après ce que j’ai vu, que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire”, a-t-il déclaré.

10. La vie en Californie aujourd’hui

Le couple semble très heureux à Montecito, en Californie, Harry exaltant la façon dont il peut faire des choses avec sa famille là-bas qu’il n’aurait jamais pu faire dans son pays natal.

Dans une scène tournée à Big Sur, le couple se dirige vers une plage déserte. Dans un autre, sa cousine Eugénie lui rend visite, et elle et Harry assistent au Super Bowl. Meghan a même retrouvé Ashleigh, la fille de sa demi-sœur, Samantha Markle, malgré la séparation de Meghan et Samantha.

Ils cachent des œufs de Pâques pour que leurs enfants les trouvent, et la mère de Meghan, Doria Ragland, est une partie constante, aimante et grand-mère de leur vie. Harry se promène en ville dans un SUV Audi noir. Ils possèdent deux chiens. Ils sont amis avec Tyler Perry (qui les a laissés vivre dans son manoir pendant un certain temps) et au moins des connaissances avec Beyonce. (Même Harry, aussi célèbre qu’il l’a toujours été, est abasourdi lorsque le chanteur envoie un message de soutien après l’interview d’Oprah.)

Mais Harry dit qu’il manque les grands rassemblements traditionnels avec la famille royale élargie, et le couple appelle l’un des membres du personnel de William pour avoir agi contre eux. (Le membre du personnel nie être autre chose que neutre envers le couple dans une déclaration diffusée dans les dernières secondes du dernier épisode.)

Pour aussi peu que le nom de William soit mentionné, il semble clair que les frères sont toujours divisés en camps belligérants, et on ne sait pas comment ou s’ils se réconcilieront un jour. Diana aurait peut-être célébré le déménagement de Harry aux États-Unis, comme il dit qu’elle voulait le faire elle-même. Mais elle aurait probablement le cœur brisé que ses deux garçons, autrefois si proches, soient maintenant à un océan de distance, physiquement et autrement.