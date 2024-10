Harry Meghan News : Meghan Markle a-t-elle menti sur le nom de sa fille Lilibet ? Le prince Harry aussi…

Un nouveau livre sur la famille royale affirme que la reine Elizabeth II était furieuse après que la fille de Harry et Meghan ait été nommée Lilibet, car Lilibet était le nom d’enfance d’Elizabeth lorsqu’elle ne pouvait pas prononcer Elizabeth. Il est ensuite devenu l’un des noms adorables que le défunt prince Philip a utilisé pour sa femme.

Meghan Markle a déclaré qu’elle avait obtenu l’autorisation d’utiliser le nom « Lilibet » pour leur fille. Harry a également maintenu cette version, mais cela a mis la reine en colère. Lilibet est née en juin 2021, deux ans après qu’Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales et quitté la famille pour s’installer aux États-Unis.

Le livre de Robert Hardman « Charles III : nouveau roi, nouvelle cour ». The Inside Story a révélé qu’un membre du personnel avait affirmé que la défunte reine était « aussi en colère que je ne l’avais jamais vue » après avoir entendu les commentaires de Harry et Meghan.

On n’a jamais demandé à la reine sa bénédiction pour utiliser le nom Lilibet pour la fille de Harry et Meghan, selon un rapport de la BBC, mais d’autres rapports ont affirmé que lorsque la reine a été contactée par Harry, elle n’était pas en mesure de dire non.

Le vieux problème a refait surface alors que Meghan Markle est sur le radar en raison de sa distance croissante avec le prince Harry et les spéculations vont bon train selon lesquelles le couple royal pourrait se diriger vers un divorce. Sur le plan professionnel également, Meghan a mauvaise presse après que son ancien personnel l’a qualifiée de dictateur en talons hauts. Harry se concentre davantage sur ses engagements caritatifs en solo et sur les siens de Meghan. Alors que le travail les sépare, selon les initiés, ils sont déjà en « séparation provisoire ».

Lorsque la controverse sur le nom de Lilibet a éclaté, un porte-parole de Harry et Meghan a déclaré qu’ils n’auraient pas utilisé ce nom sans la permission du défunt monarque. « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce – en fait, sa grand-mère a été le premier membre de la famille qu’il a appelé. Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle ne l’avait pas soutenu, ils l’auraient fait. Je n’ai pas utilisé ce nom », a-t-on déclaré.

Le cabinet d’avocats Schillings – qui représente Harry et Meghan – a écrit une lettre à certains diffuseurs d’information et éditeurs déclarant que les affirmations selon lesquelles les deux hommes n’avaient pas demandé la permission à la reine étaient incorrectes et diffamatoires.