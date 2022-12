“Harry & Meghan”: ce que les gens disent de la série Netflix

Mangan souligne que la série a jusqu’à présent beaucoup de moments doux – en particulier le prince Harry et Meghan « étant charmants et drôles ensemble » – mais elle trouve finalement que le produit fini manque :

Mais au final, que nous reste-t-il ? Exactement la même histoire que nous avons toujours connue, racontée de la manière dont nous nous attendrions à l’entendre de la part des personnes qui la racontent. Ceux qui s’en moquent ne regarderont pas. Ceux qui s’en soucient – ​​c’est-à-dire sont investis de manière voyeuriste dans le feuilleton réel – y liront toujours tout ce qu’ils veulent et confirmeront sans aucun doute toutes leurs idées précédentes. Il y a beaucoup ici pour commencer une autre série de frénésie tabloïd, en particulier dans la mention par Harry des membres de la famille royale qui considèrent la pression exercée sur quiconque « se marie » comme un rite de passage et résistent à permettre à quiconque d’éviter ce que leurs propres conjoints ont traversé. , et qui cèdent à la pression interne pour choisir une épouse qui « correspond au moule ». C’est-à-dire — on voit mal qui, au-delà des médias, les méchants de la pièce, y gagneront vraiment ?

The Independent, un acteur plus centriste dans les médias britanniques, était moins sauvage, mais pas exactement admiratif, qualifiant la série à la fois d’« auto-agrandissante » et de « follement divertissante ». Dans sa critique, Jessie Thompson trouve le couple, parfois attachant et sympathique, et les points sur le racisme en Grande-Bretagne sont éloquents.

Mais alors qu’elle écrit qu’elle respecte leur « droit de partager ce genre de choses selon leurs propres conditions », elle trouve les protestations de l’amour au-dessus (« Nous vous croyons ! Vous êtes amoureux ! Il n’est plus nécessaire de nous montrer votre WhatsApps ! ») Et leur incapacité à parler comme des gens normaux lorsqu’ils sont interrogés est frustrante.

Elle se demande aussi à certains moments de la série « si le couple est naïf ou fourbe » :

Meghan pensait-elle vraiment que c’était “une blague” qu’elle devait faire la révérence à la reine d’Angleterre ? Il s’agit peut-être d’une demande obsolète, mais elle ne peut certainement pas être inattendue. “Comme, qu’est-ce qu’un bain de foule?” dit-elle de sa première apparition publique. Ils semblent également avoir un étrange besoin pathologique de documenter tous les aspects de leur vie.

Le Financial Times, le journal le plus sobre et axé sur les affaires, trouve les trois premiers épisodes de la série très médiatisée quelque peu décevants. Comme l’écrit Henry Mance :

Cet “événement mondial Netflix” correspond-il, par exemple, à Diana, princesse de Galles dans “Panorama”, au prince Andrew dans “Newsnight” ou même à la propre conversation de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont allégué un membre de la famille royale spéculé sur la couleur de peau de leur bébé? Carrément, non. Il y a eu des émissions de télévision royales explosives, mais jusqu’à présent, ce n’en est pas une. Harry et Meghan ne larguent pas de bombes ; tout au plus pointent-ils plaintivement les cratères existants. Ils ont aussi adhéré à la formule à succès de Netflix : ne jamais dire en une heure ce que l’on peut étaler sur plusieurs. C’est une émission qui vous rend reconnaissant que la plate-forme de streaming ait la possibilité de regarder à une vitesse de 1,25x.

Aux États-Unis, les critiques ont enregistré un sentiment de déception similaire.

Comme l’écrit Stephanie Bunbury pour Deadline :

Trois heures après le début de la série documentaire Netflix “Harry & Meghan” et toujours pas de vérités révélatrices des coins les plus sombres de la maison de Windsor. Quiconque s’attendait à ce que le rideau soit levé sur les machinations profondes de The Firm pour protéger la marque se sentira lésé par le volume I qui est tombé aujourd’hui.

Daniel D’Addario fait écho à ce sentiment pour Variety, déplorant la réticence de la série à dépasser le familier: “Comme pour la saison la plus récente et douloureusement ennuyeuse de” The Crown “, il semble une sorte de blocage narratif, une incapacité ou un manque de désir de trouver la prochaine chose à dire que nous n’avons pas encore entendue.

Mais il garde toujours l’espoir que les derniers épisodes, qui sortiront le 15 décembre, iront au-delà de “l’histoire de leurs fréquentations, de leur mariage et de leurs querelles familiales”.