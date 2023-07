Harry Maguire: West Ham s’entretient avec Manchester United sur le défenseur central anglais et Scott McTominay | Nouvelles du centre de transfert

West Ham a eu des discussions initiales avec Manchester United sur les signatures de Harry Maguire et Scott McTominay.

Les premières suggestions indiquent un écart dans les valorisations des joueurs et des Sky Sports Nouvelles On a dit à United que Maguire et McTominay étaient les meilleurs joueurs et des membres très importants de l’équipe.

Bien qu’ils n’encouragent pas les offres, on pense qu’il faudrait de très grosses offres pour que United envisage même une vente.

Dans l’état actuel des choses, le patron de Man Utd, Erik ten Hag, prévoit que les deux seront des membres clés de l’équipe la saison prochaine.

Maguire, qui a récemment été démis de ses fonctions de capitaine de Man Utd, est étroitement surveillé par les clubs de Premier League et à l’étranger.

On pense que les Hammers explorent l’option d’un prêt ou d’un contrat permanent pour le défenseur de 30 ans.

Cependant, ils sont conscients que les salaires pourraient poser problème si un accord devait être conclu entre les clubs.

Ten Hag a toujours soutenu que toute décision appartiendrait effectivement au joueur, qui est sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2025.

West Ham tient des pourparlers «positifs» Ward-Prowse

West Ham a également eu des entretiens positifs avec Southampton sur la signature du milieu de terrain James Ward-Prowse car ils cherchent idéalement à remplacer Declan Rice par deux joueurs.

Une source a dit Sky Sports Nouvelles un accord se rapproche et les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème.

Les Hammers ont déjà vu une offre de 40 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre Conor Gallagher rejetée.

Le joueur de 23 ans a encore deux ans sur son contrat à Stamford Bridge et on pense que Chelsea serait disposé à le prolonger.

Tout départ potentiel devrait probablement être conduit par Gallagher lui-même, West Ham étant censé peser l’opportunité d’accepter une offre améliorée.

Le milieu de terrain anglais participe à la tournée de Chelsea aux États-Unis et a marqué lors de la victoire 4-3 contre Brighton dimanche. Dans l’état actuel des choses, le patron Mauricio Pochettino prévoit qu’il fasse partie de l’équipe la saison prochaine.

Sky Sports Nouvelles comprend que Chelsea le valorise bien au-delà de 40 millions de livres sterling.

Les Hammers ont également eu une offre de 45 millions de livres sterling rejetée par Fulham pour Joao Palhinha et restent attachés à Denis Zakaria de la Juventus, Youssouf Fofana de Monaco et Edson Alvarez de l’Ajax.

