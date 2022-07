Harry Maguire s’ouvre sur la difficile saison 2021/22

Harry Maguire s’est ouvert sur sa difficile campagne 2021/22 et celle de Manchester United.

Manchester United a chuté vers son plus bas total de points jamais enregistré dans l’histoire de la Premier League la saison dernière.

Quant à Harry Maguire, il a été fortement critiqué par les fans pour ses affichages en rouge, sa forme le voyant même hué par les fidèles anglais à l’occasion.

Maintenant, s’exprimant lors de la tournée de pré-saison de United, le défenseur a dévoilé ses difficultés de la campagne précédente.

“L’année dernière a certainement été un revers pour moi dans ma carrière, mais c’est derrière nous maintenant”, a déclaré l’international anglais aux journalistes lors de la tournée de pré-saison du club.

“Nous attendons avec impatience l’avenir et de ramener ce club à remporter des trophées, c’est de cela qu’il s’agit. L’année dernière a été décevante, en tant qu’individu, je n’ai pas bien joué et en tant qu’équipe, nous n’avons certainement pas bien joué, mais une bonne carrière peut durer 10 à 15 ans et vous n’aurez jamais toutes les années où tout va bien et vous n’avez aucune difficulté. Tu vas devoir te battre, tu vas avoir des revers.

Maguire espère qu’un nouveau départ sous Erik ten Hag est exactement ce dont il a besoin pour relancer sa carrière à United.

Et dans la même interview, l’Anglais a parlé de la vie sous le Néerlandais :

« Ça a été dur. La course a été difficile mais nous attendons vraiment la saison avec impatience », a ajouté le joueur de 29 ans.

“Tout le monde – les joueurs, le club – sait que l’année dernière était loin d’être assez bonne, mais c’est un nouveau départ et nous avons une grosse saison devant nous. Erik et son équipe d’entraîneurs apportent leurs idées et les deux premiers matchs, vous avez vu de petits aperçus des principes.

“Nous travaillons pour être prêts pour ce premier match de Premier League, c’est ce qui compte. Tout ce que nous faisons maintenant est de construire pour ce premier match.

