Harry Maguire soutient le patron de l’Angleterre Gareth Southgate pour signer un nouvel accord

Harry Maguire espère que Gareth Southgate signera une prolongation de contrat pour rester en tant que manager de l’Angleterre après avoir souligné le soutien qu’il a reçu au cours des 12 derniers mois après l’arrestation du défenseur en Grèce.

Maguire, 28 ans, a vécu une année difficile après avoir été reconnu coupable de voies de fait graves, de résistance à l’arrestation et de tentative de corruption en août dernier après des vacances à Mykonos. Il attend une date pour son appel – qui pourrait arriver aussi tard que l’année prochaine en raison d’un arriéré national causé par la pandémie de coronavirus – mais il a reçu un soutien indéfectible de Southgate tout au long, dans la mesure où il a été nommé dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 malgré avoir raté les trois dernières semaines de la saison en raison d’une blessure à la cheville.

Le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a indiqué que Southgate se verra proposer un nouvel accord avec son accord existant expirant après la Coupe du monde 2022 au Qatar, et a demandé si les joueurs voulaient que le joueur de 50 ans continue dans ce rôle, a déclaré Maguire : » Oui, bien sûr, je ne peux parler qu’en mon nom, mais je suis sûr que tout le monde est également très heureux de venir aux camps anglais et de la façon dont il a rendu les choses si agréables pour tout le monde.

« De toute évidence, gagner des matchs de football au cours des trois dernières années a également beaucoup aidé. Je ne peux pas parler assez de Gareth, de ce qu’il a fait pour moi personnellement et de la confiance qu’il m’a accordée.

« Le soutien de Gareth à mon égard a été brillant depuis que j’ai fait mes débuts pour l’Angleterre. Il m’a choisi pour faire mes débuts et je pense que depuis que je suis disponible, j’ai pratiquement joué à tous les matchs possibles.

« Cela me donne une grande confiance et une grande confiance dans le jeu pour me permettre de donner le meilleur de moi-même. Chaque fois que je monte sur le terrain, j’essaie de rembourser la foi et la confiance, car chaque fois que je vais sur le terrain Je veux faire de mon mieux pour le pays.

« Je n’ai jamais craint pour ma carrière internationale. J’ai toujours eu l’impression d’avoir quelque chose à apporter et quelque chose à offrir. Et je savais sans trop entrer dans les détails sur ce qui s’était passé cet été, je savais où j’en étais. Donc, j’ai toujours su ce qui s’était passé. Et je suis totalement dépassé maintenant. J’ai évolué. C’était une période difficile à coup sûr, mais j’ai évolué.

L’ancien défenseur anglais Jamie Carragher a déclaré lundi qu’il avait pris contact avec le défenseur central de Manchester United après son arrestation et Maguire a déclaré: « C’était une chose quand vous traversez de mauvais moments, vous réalisez que les gens qui vous soutiennent et Jamie était l’un des nombreuses personnes et ex-joueurs qui sont entrés en contact avec moi et m’ont parlé.

« Évidemment, je ne vais pas lire ce qui a été dit et parlé, mais c’était un grand soutien, cela signifie beaucoup. Pendant ces mauvais moments, vous vous rendez compte des personnes qui vous soutiennent. »

L’Angleterre affronte le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi à Wembley (15h HE / 20h CET sur ESPN, ESPN+), neuf mois après leur précédente rencontre au même endroit lors d’un match de l’UEFA Nations League. Christian Eriksen a marqué le seul but alors que le Danemark s’imposait 1-0 avec Maguire expulsé après seulement 31 minutes après deux mauvais défis.

« J’ai eu un grand soutien autour de moi, une grande famille, de bons amis, un grand club qui m’a aidé tout au long du chemin », a-t-il ajouté.

« Ce fut une période difficile. Je pense que chaque joueur international a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Cela fait partie intégrante du métier de footballeur. Ce fut une période difficile, mais je suis fier de la façon dont je l’ai géré, de la façon dont Je suis passé par là.

« Je ne dirais pas que c’est une motivation supplémentaire. Je pense que la motivation est là. C’est la demi-finale d’un championnat d’Europe.

« Perdre en demi-finale de la Coupe du monde [to Croatia] fait beaucoup de mal, nous devons donc nous assurer que, mercredi soir, nous obtenons un sentiment positif plutôt que celui que nous avons eu contre la Croatie. »