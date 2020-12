Le capitaine de Man Utd, Harry Maguire, a salué la performance de Scott McTominay contre Leeds comme « l’une des meilleures que j’ai vues » après la victoire 6-2 de dimanche.

McTominay a permis à United de prendre un départ parfait, marquant deux superbes buts dans les trois premières minutes, devenant ainsi le premier joueur à le faire de l’histoire de la Premier League.

Le milieu de terrain a claqué un piledriver droitier de l’extérieur de la surface pour donner l’avantage à United, avant de doubler son avantage avec une finition de vraie qualité.

Anthony Martial a enfilé McTominay avec une passe, alors que l’Ecossais a pris le ballon dans sa foulée avec un pas avant de tirer sur le côté de son équipe.

Son doublé a mis United sur leur chemin, avant que McTominay ne produise plus tard une belle passe décisive pour le but de Daniel James en seconde période pour couronner son affichage stellaire, et laissant son coéquipier Maguire impressionné.

«Vous avez vu ces derniers mois comment nous comptons sur les attaquants [Marcus] Téméraire[ford] et Bruno, donc pour Scott, marquer était génial « , a déclaré Maguire à United. site officiel . « Il a été magnifique – une des meilleures performances que j’ai vues et avec lesquelles j’ai joué sur le terrain d’un milieu de terrain central. »

United a fait une émeute après le doublé de McTominay, alors que Bruno Fernandes a ajouté un troisième avant que Victor Lindelof ne vole à la maison avant la mi-temps après le coup d’envoi de Martial.

«Il méritait ses deux buts et c’est bien pour Victor [Lindelof] pour obtenir la feuille de match aussi, c’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé – une bonne touche d’Anto[ny Martial] au premier poteau », a déclaré Maguire.