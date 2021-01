Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a été qualifié de «phénoménal» et de «fantastique» par le héros des Red Devils Lee Sharpe.

Maguire, 27 ans, a mis fin à une année 2020 turbulente, menant United sur une série de neuf matches sans défaite en Premier League.

Les Red Devils ont commencé la nouvelle année de la même manière, creusant profondément pour vaincre Aston Villa 2-1 vendredi pour égaliser les points avec Liverpool, leader de la ligue.

C’était une course de forme bienvenue pour la star anglaise Maguire, qui avait suscité de vives critiques de la part d’experts lors d’une mauvaise période pour le club et le pays plus tôt dans la saison, qui avait suivi son arrestation à Mykonos, en Grèce, en août dernier.

Sharpe n’est pas surpris de voir Maguire bien performer et affirme que le défenseur est à la hauteur des attentes après son transfert de 80 millions de livres sterling à United en 2019.

« Je pense que ce qui s’est passé pendant l’été pendant ses vacances a un peu débordé », a déclaré Sharpe Stade Astro de Maguire.

«Je pense qu’il a eu quelques matchs pas très bons et les gens l’ont compris.

« Mais je pense que les niveaux de cohérence depuis son arrivée à United ont été phénoménaux.