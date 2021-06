Harry Maguire revient en Angleterre pour s’entraîner avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie | Actualités footballistiques

Harry Maguire a repris l’entraînement avant le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche.

L’arrière central de Manchester United a été photographié en train de s’entraîner avec ses coéquipiers lors d’une séance publique jeudi matin – les 26 joueurs de l’équipe de Gareth Southgate y ont participé.

Maguire n’a plus joué depuis le 9 mai après s’être blessé à la cheville lors de la victoire de Manchester United à Aston Villa.

Le joueur de 28 ans est arrivé au camp anglais jeudi dernier avec ses coéquipiers de United après avoir bénéficié d’une semaine de congé après la finale de la Ligue Europa.

Sky Sports News On avait dit que Maguire s’en était sorti indemne après quelques travaux de renforcement dans le gymnase de la base d’entraînement de l’Angleterre à Rockcliffe Hall à Hurworth-on-Tees la semaine dernière.

