Harry Maguire révèle un “revers” sur la forme de Manchester United

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a qualifié la saison dernière de “recul de carrière”, mais s’est engagé à prendre un nouveau départ sous Erik ten Hag pour rebondir.

Maguire a enduré une campagne difficile qui a vu sa forme s’effondrer, des huées dirigées par les supporters anglais et des suggestions selon lesquelles il était au centre d’un affrontement dans le vestiaire avec Cristiano Ronaldo.

Le joueur de 29 ans, qui a signé avec Leicester City pour 80 millions de livres sterling en 2019, a déclaré qu’il s’était égaré, ajoutant qu’il souhaitait mettre une saison traumatisante derrière lui.

“L’année dernière a été décevante, en tant qu’individu, je n’ai pas bien joué et en tant qu’équipe, nous n’avons certainement pas bien joué”, a déclaré Maguire.

“Mais une bonne carrière peut durer 10 à 15 ans et vous n’aurez jamais chaque année où tout se passera bien et où vous n’aurez aucune difficulté.

“Vous allez devoir vous battre, vous allez avoir des revers et l’année dernière a certainement été un revers pour moi sur mon cheminement de carrière mais c’est derrière nous maintenant et nous attendons avec impatience l’avenir et ramener ce club à gagner des trophées, c’est de cela qu’il s’agit.”

Maguire a bénéficié d’un coup de pouce précoce sous Ten Hag après que l’entraîneur néerlandais a confirmé lors de sa première conférence de presse à Bangkok qu’il conserverait le brassard de capitaine à Old Trafford.

Cependant, le défenseur anglais devrait faire face à une nouvelle concurrence pour sa place la saison prochaine.

Ten Hag a déjà Raphael Varane, Victor Lindelof et Eric Bailly comme options au poste de défenseur central et est également sur le point d’ajouter l’international argentin Lisandro Martinez à son équipe après qu’un accord a été conclu avec l’Ajax.

Maguire a déclaré qu’il cherchait à impressionner son nouveau patron lors de la tournée en Thaïlande et en Australie alors que les préparatifs s’intensifient avant le début de la Premier League en août.

“Ça a été dur”, a-t-il ajouté. “La course a été difficile mais nous attendons vraiment la saison avec impatience.

“Tout le monde – les joueurs, le club – sait que l’année dernière était loin d’être assez bonne, mais c’est un nouveau départ et nous avons une grosse saison devant nous.

“Erik et son équipe d’entraîneurs apportent leurs idées et les deux premiers matchs, vous avez vu de petits aperçus des directeurs.

“Nous travaillons pour être prêts pour ce premier match de Premier League, c’est ce qui compte. Tout ce que nous faisons maintenant est de construire pour ce premier match.”

L’attaquant Anthony Elanga, qui a connu une saison exceptionnelle, a fait écho aux commentaires de Maguire. Il a dit qu’une partie du problème la saison dernière était la forme physique de l’équipe, quelque chose que Ten Hag essaie de résoudre lors d’une tournée de pré-saison exténuante.

“Nous avons beaucoup travaillé, pas seulement sur le ballon, mais aussi sur le ballon”, a déclaré Elanga.

“Nous savons que nous n’étions pas aussi en forme la saison dernière. Je pense que nous sommes encore plus en forme cette saison, en courant pour l’équipe, en courant avec le ballon, de sorte que la course et le pressing élémentaires sont vraiment importants.

“C’est l’une des choses que le manager a apportées à l’équipe et nous y adhérons vraiment.”