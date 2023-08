Harry Maguire quitte United : quelle est sa prochaine destination ?

Harry Maguire a disputé sa dernière saison à Manchester United lors de la campagne 2022/23.

Le défenseur central anglais est désormais une réserve de l’équipe. Ses erreurs défensives de pré-saison n’ont pas aidé sa cause. Un mauvais début de saison a relégué Maguire sur le banc lors de la saison inaugurale d’Erik ten Hag à la barre.

Les deux défenseurs, Raphaël Varane et Lisandro Martinez, ont fini par faire équipe pour créer un duo efficace. Pendant ce temps, en raison de ses blessures chroniques et de son jeu terne, Maguire n’a jamais pu retrouver sa position de départ.

Le mois dernier, Erik ten Hag a fait un autre choix monumental en supprimant Maguire en tant que capitaine de l’équipe, n’ayant débuté que huit fois en championnat la saison dernière. Ainsi, après avoir déménagé à Old Trafford pour 102 millions de dollars à l’été 2019, Maguire est impatient de relever un nouveau défi.

Maguire prêt pour West Ham

Selon The Guardian, Manchester United et West Ham se sont mis d’accord sur un transfert de 38 millions de dollars de Harry Maguire. Les experts en transfert Fabrizio Romano et David Ornstein de The Athletic ont également confirmé la nouvelle.

Les Hammers attendraient d’obtenir l’autorité officielle pour entamer des conversations concernant des conditions personnelles avec le vétéran défenseur. Après avoir accepté de le vendre, les Rede Devils veulent maintenant plus d’informations sur la structure de l’accord et les conditions de paiement.

Pendant ce temps, The Standard note que le joueur a hâte de rejoindre l’équipe du London Stadium de David Moyes. Avec les Championnats d’Europe de l’année prochaine en Allemagne, il espère accumuler autant de temps de jeu que possible en équipe première.

Moyes cherche à accueillir trois nouveaux ajouts

David Moyes cherche à renforcer son équipe après avoir vendu Declan Rice à Arsenal pour 133 millions de dollars. Les choses à West Ham ont été progressives depuis qu’ils ont vendu le milieu de terrain anglais, mais elles se sont accélérées cette semaine.

Le club est sur le point de conclure un accord de 40,7 millions de dollars pour le milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarez. Le capitaine de Southampton, James Ward-Prowse, arrive également dans un contrat de 38 millions de dollars. De plus, les rapports suggèrent que Moyes a fait pression pour un accord pour Maguire parce qu’il pense que l’équipe a besoin d’un défenseur central.

PHOTO : IMAGO / PA Images