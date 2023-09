Harry Maguire : Quelle est la solution pour Gareth Southgate et l’Angleterre avant l’Euro 2024 ? | Actualités footballistiques

Pourquoi Southgate a-t-il arrêté de choisir son équipe d’Angleterre en forme ?

J’ai posé exactement cette question à Southgate lors du dernier camp anglais.

C’est un message inquiétant que le manager anglais envoie. Sa politique actuelle, qui voit des joueurs comme Maguire et Kalvin Phillips en particulier choisis lorsqu’ils ne reçoivent pas de minutes pour leurs clubs, envoie un mauvais message aux joueurs de Premier League et d’ailleurs, qui sont en pleine forme.

Ils font tout ce qu’ils peuvent pour se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre, mais sont négligés par les « vieux fiables » de Southgate.

Cependant, je comprends parfaitement le raisonnement de Southgate à ce sujet.

Après avoir été nommé manager permanent de l’Angleterre en 2017, Southgate a déclaré qu’il ne s’en prendrait jamais à la réputation, la forme doit entrer en ligne de compte. Cependant, dans sa réponse à ma question en mars, il est revenu sur ces commentaires lorsqu’on l’a interrogé sur l’inclusion continue de certains joueurs qui ne jouaient pas pour leur club.

Il a également déclaré que s’il ne choisissait que la forme, il diviserait et modifierait l’équipe à chaque camp international, et que ce manque de cohérence ne pourrait pas constituer une équipe cohérente et communicative avant l’Euro de l’été prochain en Allemagne.

Il y a là aussi un problème. La politique de sélection crée un gros déséquilibre dans cette équipe anglaise. Huit membres de cette équipe actuelle comptent plus de 40 sélections et neuf joueurs comptent quatre sélections ou moins. Cela ne semble pas sain.

Rob Dorsett

Rob Dorsett de Sky Sports News dit qu’il s’attend à ce que Gareth Southgate continue de soutenir Harry Maguire malgré les critiques sur les performances du défenseur.



Est-ce que la saison est ouverte sur Maguire ? Les huées vont-elles cesser… ou est-ce désormais à la mode ?

Maguire a-t-il déjà été raillé ?

« Les supporters écossais applaudissent ironiquement à chaque passe de Maguire. Bizarre. »

Sports aériens le blog en direct l’a parfaitement résumé. Maguire, qui a débuté sur le banc pour l’Angleterre lors de leur victoire 3-1 contre l’Écosse, a été recruté à la mi-temps après une blessure de Marc Guehi et a été soumis aux acclamations ironiques des supporters écossais pour chaque passe qu’il a effectuée.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Il y a une semaine, Maguire a été acclamé sur le terrain par les supporters d’Arsenal. Sports aériens Peter Smith rapportait à l’époque : « Les fans d’Arsenal huent Rasmus Hojlund… puis ils applaudissent l’arrivée de Maguire ! Ils scandent maintenant son nom ! »

Maguire est devenu une figure amusante pour les supporters de l’opposition du club et du pays.

Il ne s’agit pas seulement des partisans de l’opposition. Maguire a été hué lorsque son nom a été lu avant le match de l’Angleterre contre la Côte d’Ivoire à Wembley en mars 2022, et à nouveau pour le match contre l’Allemagne plus tard cette année-là.

Les huées ont également été entendues au niveau des clubs. Le capitaine de Man Utd de l’époque a été hué avant le coup d’envoi et tout au long de la victoire de son équipe contre Crystal Palace à Melbourne en juillet. Il a subi le même sort à Dublin lors du match amical de Man Utd contre l’Athletic Bilbao.

Les moqueries de Harry Maguire étaient bizarres. C’était bruyant, persistant et quelque chose que je n’avais jamais vu dans un stade de football auparavant.

C’est un problème qui se pose pour le joueur de 30 ans. La plus grande préoccupation est peut-être qu’il s’agit désormais d’un chose. À la mode. Régulier. Et peut-être même inévitable à chaque apparition dans les semaines à venir.

Olivier If

A Southgate a-t-il ajouté par inadvertance à la pression sur Maguire ?

S’adressant à Sky Sports News, Gareth Southgate a lancé une défense véhémente d’Harry Maguire, qualifiant son traitement par certains supporters de « blague ».



Quand on pense à l’Angleterre sous Southgate, l’un des premiers joueurs qui vient à l’esprit est Maguire. Les 59 sélections internationales du défenseur relèvent de Southgate, dont la loyauté envers lui a été sans faille.

Mais cette loyauté est-elle allée trop loin ? Southgate contribue-t-il maintenant par inadvertance à intensifier la surveillance de son joueur ?

« Il a été un joueur incroyable pour l’Angleterre, dans l’une des équipes les plus titrées que nous ayons eues, ce qui est essentiel pour ce que nous avons fait. « Nous lui permettons d’être ouvert à cela ? C’est une blague; une blague absolue. Cela me rend livide. « Je n’ai aucun problème avec les supporters écossais, ils s’amusent. Mais ce qui les excite, ce sont les gens de notre propre pays. Les autres joueurs penseront : « Est-ce que c’est ce qui nous attend ? »

Les projecteurs ne sont pas autant portés sur Maguire qu’à Manchester United, étant donné qu’il ne se classerait pas plus haut que la cinquième place dans l’ordre hiérarchique défensif de United.

Mais Southgate pense différemment. Pour lui, Maguire est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe. Cependant, cette garantie de matchs réguliers s’accompagne d’une garantie d’un examen minutieux régulier – et, si les choses tournent mal, de critiques régulières.

Maguire n’est pas un mauvais joueur. Mais sa baisse de forme spectaculaire au cours des dernières années est sûrement le résultat d’une confiance toujours en baisse. Comment, cependant, cette confiance peut-elle être rétablie si les seules opportunités qu’il a de le faire sont sous le maillot de l’Angleterre, jouant devant un public national alors qu’il manque clairement d’acuité ?

Le désir de Maguire de représenter son pays est admirable – mais le moment est peut-être venu pour Southgate de lui permettre de tenter de retrouver sa forme et sa confiance loin du regard dur du football international.

Joe Shread

Où se situe Maguire dans la hiérarchie de Man Utd ? Pourrait-il encore relancer sa carrière à Old Trafford ?

Maguire a eu la chance de quitter Manchester United cet été et de relancer sa carrière, mais a refusé de rejoindre West Ham, apparemment parce qu’il ne parvenait pas à s’entendre sur un paiement avec United.

Le transfert proposé semblait être la solution parfaite pour toutes les parties et une occasion pour Maguire de rappeler à tous le talent qui a vu United payer 80 millions de livres sterling pour lui en 2019.

Cela semble être une décision étrange de la part de Maguire, qui a débuté cette saison en tant que quatrième – peut-être cinquième – choix d’Erik ten Hag à l’arrière central derrière les partants Raphael Varane et Lisandro Martinez, Victor Lindelof et même Luke Shaw, qui a joué devant Maguire la saison dernière en raison de blessures. frapper.

Heureusement pour Maguire, les blessures pourraient signifier qu’il débutera contre Brighton samedi. Mais il aurait besoin d’une performance presque parfaite pour gravir les échelons et lorsque la crise des blessures de United s’atténuera, il est difficile de voir Maguire comme autre chose qu’une option de rotation.

Une série d’affichages commandants pourrait-elle changer cela ? Peut-être. Mais malgré tous les éloges de Ten Hag à l’égard de Maguire, il semble y avoir un décalage entre les paroles et les actions du manager.

Si Maguire parvenait à se rétablir à United cette saison et à faire taire ses sceptiques, ce serait un revirement remarquable. Il ne mérite pas les critiques qu’il reçoit de la part des fans de United – en personne et en ligne – mais il est difficile de ne pas penser qu’une opportunité a été manquée cet été.

Raj Rai