Harry Maguire pose un dilemme pour Southgate et l’Angleterre

Harry Maguire devrait figurer dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour la Coupe du monde 2022. Pourtant, il y a un dossier contre l’inclusion du joueur de 29 ans.

Southgate a la réputation d’être farouchement fidèle aux joueurs en qui il a confiance. C’est vrai depuis qu’il a pris ses fonctions en 2016. Six ans, la durée de son mandat à la tête des Three Lions, c’est toute une vie dans le football. À cette époque, Maguire était lieutenant sur le terrain de Southgate, remontant à l’époque du défenseur à Leicester City.

Maguire a joué un rôle clé pour Southgate dans les récents succès de l’Angleterre. Il a commencé tous les matchs sauf trois lors de la Coupe du monde 2018 et des Championnats d’Europe 2020. Il a figuré dans l’équipe du tournoi Euro 2020 aux côtés de Leonardo Bonucci.

Peu de temps après que Southgate a repris le travail en Angleterre, il a déclaré qu’il “ne s’en prendrait jamais à la réputation”. C’est un problème de longue date pour l’équipe nationale. Une succession de managers a sélectionné des joueurs superstars et des chouchous des médias, quelle que soit leur forme. Souvent, cela se faisait au détriment du développement d’un côté fonctionnel et cohérent.

Cependant, malgré cette déclaration, il a fait preuve d’une confiance totale en un certain nombre de joueurs. Par exemple, Jordan Pickford, Raheem Sterling, Harry Kane, Mason Mount et, bien sûr, Harry Maguire, figurent régulièrement. Le récent examen minutieux autour de Maguire mettra cette confiance à l’épreuve avant un tournoi crucial pour l’Angleterre. Le président de la FA, Greg Dyke, a distingué ce tournoi en particulier il y a 10 ans comme une Angleterre devrait gagner.

Harry Maguire se retrouve non seulement sous une immense pression, mais à un carrefour de sa carrière. Jusqu’à cette saison, il était titulaire automatique pour le club et le pays. Maintenant, il semble qu’Erik Ten Hag ait perdu confiance en l’homme qui reste le capitaine du club. Sa place dans l’équipe nationale fait débat, et les partisans de Maguire sont de plus en plus rares.

L’affaire pour titulariser Harry Maguire pour l’Angleterre

S’exprimant le mois dernier, Southgate a déclaré à propos de Maguire: «Je sais que tout le monde dit qu’il est important pour moi. Il est important pour nous. C’est nous, pas moi ». Il a poursuivi en disant: «Pourquoi le choisissons-nous? Parce que c’est l’un des joueurs qui nous donne les meilleures chances de gagner ». Il est clair que son manager estime que les performances de Maguire au cours des cinq dernières années pour son pays le rendent digne d’être sélectionné. Son utilisation du langage est intéressante – ‘nous’ prenez-le.

Maguire semble conserver la confiance de ses coéquipiers. S’adressant à la BBC, Luke Shaw a déclaré: “Bien sûr, Harry est un joueur incroyable, un personnage incroyable. Il a pris beaucoup de bâton, probablement plus que je n’en ai jamais vu auparavant dans le football mais il ne se cache jamais, il est toujours là. Tout le monde sait que c’est un joueur incroyable”.

Jordan Henderson a également exprimé son soutien indéfectible au défenseur central. En mars 2022, l’Angleterre a joué contre la Côte d’Ivoire à Wembley et Maguire a été hué de manière audible par son propre soutien. Henderson s’est rendu sur Twitter pour écrire “Harry Maguire a été un colosse pour l’Angleterre”. Sans lui, les progrès réalisés lors des deux derniers tournois n’auraient pas été possibles. En tant que personne qui veut gagner avec l’Angleterre, je me sens chanceuse de partager un vestiaire avec lui. Nous ressentons tous la même chose ». Il semble certainement que l’affection de Southgate pour le joueur se reflète dans l’équipe au sens large.

Maguire à son meilleur

Lorsque Harry Maguire était dans la forme qu’il a maintenue tout au long de la saison 2020-21, ses meilleurs attributs ont fait de lui un élément essentiel pour l’équipe d’Angleterre. Au cours de cette période, sa confiance était à son apogée et il était un défenseur central au tacle dur et porteur du ballon.

L’analyse statistique de Maguire a montré sa force dans les duels aériens. Maguire a terminé deuxième de la ligue à cet égard. De plus, Maguire a remporté la majorité des duels en tête-à-tête auxquels il a été confronté. Ensuite, Maguire a obtenu un score élevé lorsqu’il s’est agi de faire sortir le ballon de la défense. Il était à l’aise à ce moment-là, sous Solskjaer, défendant dans un bloc central aux côtés de Victor Lindelöf.

Maguire a toujours regardé quelque peu maladroit dans l’exercice de ses fonctions et a toujours manqué de rythme. Pourtant, en bonne forme, Maguire a mélangé un bon timing avec une intensité et une force élevées. Cela lui a permis de gagner le ballon la plupart du temps. Cependant, il était conscient de ses limites. Les attaquants délicats et ceux qui ont un rythme aveuglant soutenu pourraient avoir le dessus. Pourtant, Maguire s’est soutenu pour gagner n’importe quel concours.

Le problème est que cette version de Maguire n’a pas été vue depuis un certain temps et, par conséquent, son temps de jeu cette saison a été minime.

L’affaire pour laisser tomber Maguire

La confiance que Harry Maguire a gagnée est venue au cours d’une série de saisons relativement constantes, Maguire jouant avec confiance. Certes, il n’avait jamais laissé tomber son pays au fil des ans et avait été l’un des interprètes fiables. Le problème est que, depuis au moins 18 mois, ce n’est plus le cas. Sa forme atroce a atteint son paroxysme lors du match nul 3-3 contre l’Allemagne en septembre.

À ce moment-là, Maguire a perdu sa place à United. Pourtant, Southgate a gardé la foi. Il a placé Maguire sur le côté gauche de sa défense à trois. La calamité s’est ensuivie à l’arrière. Maguire a d’abord donné le ballon sans aucune pression sur lui. Puis, il a concédé un penalty avec un défi qui ferait que le mot ‘maladroit’ ne rende pas justice.

Baisse de confiance

Les joueurs de Manchester United ont augmenté la pression pour réussir et performer sur la plus grande scène. Au fil du temps, sa confiance n’a cessé de décliner. S’adressant à la radio TalkSPORT en septembre, Maguire a déclaré qu’il étouffait les critiques.

« Sur mon formulaire, je ne sais pas ce qui a été dit, je ne lis pas vraiment à ce sujet. Je ne me concentre pas sur les autres et sur ce que les gens disent ».

Bien sûr, peu sont à l’abri de voir le déluge omniprésent de mèmes et de compilations du style de défense maladroit de Maguire. De toute évidence, cela a affecté l’Anglais. La preuve en est dans les performances. Franchement, il ne serait pas humain s’il était capable de faire taire le bruit.

Cette saison et la dernière, il a des scores inférieurs pour l’impact défensif; il a des scores inférieurs pour les récupérations de balle et les interceptions; et il a des chiffres beaucoup plus bas pour le volume de transport et de dribble. Il a fait un certain nombre de gaffes très médiatisées. Là où il était autrefois désireux d’avoir un impact sur les jeux et de se mettre dans des positions à risque, il est maintenant préoccupé par la tentative d’éviter l’humiliation. À ce stade, il disposera d’un temps de jeu très limité avant le match d’ouverture de l’Angleterre. Il serait sûrement irréaliste de s’attendre à ce qu’il soit capable de retrouver ses niveaux de performance auparavant élevés pendant le tournoi. Sa confiance est si faible et il n’y a pas de solution rapide pour remédier à un état d’esprit endommagé.

Un rôle différent pour l’Angleterre

Une chose qui va en faveur de la sélection de Maguire est le style de jeu très différent que l’Angleterre utilisera lors de la Coupe du monde. À Ten Hag’s United, la défense joue avec une ligne haute, essayant de presser ses adversaires et de forcer le jeu. Cela peut exposer le manque de rythme de récupération de Maguire face à des contre-attaques.

Maguire pour l’Angleterre jouerait à gauche de trois défenseurs centraux, avec une ligne défensive plus profonde. Cela lui offre une couverture supplémentaire. De plus, cela lui permet d’être un défenseur proactif. Maguire peut faire progresser le ballon au milieu de terrain et à l’arrière gauche – probablement son coéquipier de club Luke Shaw.

Il existe des options alternatives. Par exemple, Joe Gomez, Tyrone Mings, Fikayo Tomori, Conor Coady et Ben White jouent tous au même endroit. Cela reste un pari de les jeter dans une formation de Coupe du monde. Aucun n’a l’expérience du football international comme Harry Maguire, en particulier dans le système de Southgate avec Engand. Pour cette raison, et malgré ses propres problèmes de forme, Eric Dier pourrait être le remplaçant le plus probable.

Southgate est pragmatique et valorise la solidité et la continuité. Il tente de réduire la quantité de chaos et d’imprévisibilité dans les jeux et protège ses joueurs de confiance. Par conséquent, il hésite à s’éloigner de sa formule éprouvée. Par conséquent, il sait qu’aucun autre défenseur anglais ne peut offrir ce que Maguire à son meilleur peut apporter à la table.

Des preuves récentes suggèrent que cela pourrait se terminer par un désastre pour le joueur et le pays. Pourtant, il est fort probable que Southgate lance Harry Maguire pour l’Angleterre contre l’Iran le 21 novembre. Il sera fascinant de voir comment il s’en sortira.

PHOTO : Images IMAGO / PA