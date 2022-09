Harry Maguire peut-il sauver ses espoirs de Coupe du monde en Angleterre lors d’une semaine décisive pour sa carrière?

Harry Maguire est au début de la plus grosse semaine de sa carrière. Le capitaine de Manchester United a deux matchs pour l’Angleterre, contre l’Italie et l’Allemagne en UEFA Nations League, au cours des sept prochains jours qui façonneront sa saison et montreront s’il peut sortir d’un cauchemar de 12 mois pour le club et le pays.

À 29 ans, le défenseur le plus cher du monde – Maguire a éclipsé Virgil van Dijk de Liverpool lors d’un transfert de 80 millions de livres sterling de Leicester City à United en 2019 – a atteint un tournant dans sa carrière. Il y a eu de précieuses petites bonnes nouvelles à United ces derniers mois, avec une blessure et une perte de forme qui ont coûté à Maguire sa place dans l’équipe première, mais malgré sa chute de grâce à Old Trafford, le manager anglais Gareth Southgate a gardé confiance avec l’un de ses plus interprètes fiables.

N’oublions pas qu’il y a un peu plus d’un an, Maguire a obtenu une place dans l’équipe de l’UEFA pour l’Euro 2020 après un tournoi exceptionnel au cours duquel l’Angleterre a atteint la finale et a manqué une séance de tirs au but après avoir remporté sa première grande compétition depuis la Coupe du monde de 1966.

L’ancien défenseur central de Sheffield United et de Hull City était également une figure clé de la course aux demi-finales de la Coupe du monde 2018, et bien qu’il ait été hué par une petite partie des supporters anglais lors du match amical de Wembley contre la Côte d’Ivoire en mars – – Southgate a condamné la réaction des fans comme une “blague absolue” – la carrière internationale de Maguire a été largement positive.

Mais avec la Coupe du monde au Qatar dans seulement deux mois, Maguire s’appuie sur les antécédents de Southgate pour rester avec des joueurs qui l’ont bien servi pour le garder dans l’équipe d’Angleterre. Si la sélection de Southgate était basée sur la forme, Maguire saurait que ses jours en tant que titulaire régulier en Angleterre sont comptés.

L’état alarmant de sa carrière à United a été parfaitement illustré par son émergence du banc des remplaçants à la 90e minute de la victoire de jeudi dernier en Ligue Europa contre le FC Sheriff en Moldavie. Après avoir été en partie blâmé pour le chaos défensif qui a conduit à des défaites contre Brighton et Brentford lors des deux premiers matchs de cette saison, Maguire ne peut même plus persuader le manager Erik ten Hag de lui faire confiance lors d’un match de Ligue Europa contre les champions de Moldavie.

Il ne fait aucun doute que l’avenir de Maguire pour le club et le pays est maintenant entouré d’incertitude, et perdre sa place en Angleterre ne fera que rendre plus difficile pour lui de revenir là où il doit être, mais il est au milieu d’une spirale descendante remarquable.

Jusqu’à la 79e minute de la victoire de United en Premier League à Aston Villa en mai 2021, peu de choses avaient mal tourné pour Maguire. Il avait fait son 72e départ consécutif en Premier League pour United dans ce match et avait joué chaque minute des 71 matches précédents depuis son arrivée de Leicester.

Harry Maguire a perdu sa place dans l’équipe Man United sous Erik ten Hag. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Au cours de la saison précédente, Maguire était omniprésent pour United et l’Angleterre, accumulant 5490 minutes ininterrompues en 61 matchs, ce qui a fait de lui le joueur le plus occupé du football mondial au cours de cette saison 2019-20. Ce faisant, il est devenu le premier joueur de United depuis Gary Pallister en 1994-95 à jouer chaque minute de Premier League en une saison.

Une blessure au ligament de la cheville subie à Aston Villa l’a forcé à rater le reste de la saison de United en mai 2021. Il a raté la défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal à Gdansk, mais est revenu jouer à l’Euro 2020 après avoir raté les deux premiers matchs contre la Croatie et Écosse.

Pourtant, bien qu’il ait émergé avec sa réputation renforcée après l’Euro 2020, la positivité s’est rapidement évaporée à United. Maguire a subi des blessures, a été expulsé à Chelsea, a disputé les défaites humiliantes contre Liverpool, Manchester City et Watford et a vu ses partenaires défensifs changer régulièrement en raison de coéquipiers blessés ou en perte de forme.

Maguire est devenu un paratonnerre pour les frustrations des fans, le capitaine ayant du mal à justifier le brassard ou sa position dans l’équipe, et la situation s’est détériorée au point qu’il est désormais considéré par beaucoup comme un facteur central des problèmes défensifs de United, qui ne se sont arrêtés que depuis que Ten Hag a laissé tomber Maguire après la déroute 4-0 à Brentford.

Ten Hag a-t-il identifié le problème et l’a-t-il résolu en abandonnant Maguire, privilégiant un partenariat défensif de Raphael Varane et Lisandro Martinez, ou Maguire est-il simplement victime des circonstances ?

“Harry a besoin de rythme autour de lui, mais il n’en a pas eu”, a déclaré une source proche de Maguire à ESPN. « Si vous mettez [Man City’s] Ruben Dias dans la défense de United et Harry dans le back-four de City, Dias aurait du mal et Harry prospérerait. Harry n’a pas passé 12 bons mois, mais il n’a pas été aidé par ceux qui l’entourent – entraîneurs ou joueurs – il est donc inévitable que sa confiance et sa forme en aient souffert.”

Des sources ont déclaré que les frustrations de Maguire face à la communication du gardien David de Gea et sa réticence à défendre plus loin de sa ligne de but ont également été un facteur du malaise général en défense la saison dernière. Ce problème a été amélioré par l’arrivée du défenseur argentin Martinez de l’Ajax et sa capacité à communiquer et à instruire De Gea en espagnol.

Mais malgré toutes les circonstances atténuantes entourant la perte de forme de Maguire, United fait maintenant des progrès impressionnants sous Ten Hag, avec une solidité défensive coïncidant avec l’omission de Maguire de l’équipe.

Depuis qu’il a perdu sa place, Maguire n’a enregistré que 10 minutes en quatre matchs de Premier League – une brève sortie lors de la victoire 3-1 contre Arsenal lorsqu’il a été sanctionné pour une faute dans la minute qui a suivi son entrée dans le match. Ses seules 90 minutes depuis que Brentford est venu lors de la défaite en Ligue Europa contre la Real Sociedad.

Maguire a besoin de matchs et de temps sur le terrain pour retrouver sa forme et sa confiance, la trêve internationale est donc cruciale pour lui.

Mais Southgate peut-il prendre le risque de jouer un demi-centre hors de forme contre une opposition d’élite comme l’Italie et l’Allemagne ? Et si Maguire joue, peut-il être prêt ?

La dure réalité pour Maguire, cependant, est que ses opportunités de jouer avant la Coupe du monde vont être limitées, donc s’il n’apparaît pas pour l’Angleterre cette semaine, ses perspectives de départ au Qatar deviendront rapidement aussi sombres qu’elles le sont. à Old Trafford.