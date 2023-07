Harry Maguire perd son poste de capitaine : qu’est-ce que cela signifie pour son avenir ?

Dans un communiqué publié dimanche sur Twitter, Harry Maguire a confirmé qu’il n’était plus le capitaine de Manchester United.

L’arrière central a annoncé qu’Erik ten Hag, l’entraîneur, avait pris la décision de changer de capitaine avant la saison à venir via .

« Après des discussions avec le manager aujourd’hui, il m’a informé qu’il changeait de capitaine. Il m’a exposé ses raisons, et bien que je sois personnellement extrêmement déçu, je continuerai à tout donner à chaque fois que je porterai le maillot.

Je voulais donc dire un immense merci aux fans de Manchester United pour tout leur soutien brillant pendant que je portais le brassard. Depuis le jour où j’ai pris mes fonctions, il y a trois ans et demi, ce fut un immense privilège de diriger Manchester United et l’un des moments les plus fiers de ma carrière à ce jour.

C’est l’un des plus grands honneurs du football interclubs. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider United à réussir – sur et en dehors du terrain. Je serai toujours reconnaissant à Ole Gunnar Solskjaer de m’avoir d’abord confié la responsabilité et je souhaite à tous ceux qui l’assument maintenant de réussir et ils auront tout mon soutien.

Depuis combien de temps Maguire est-il capitaine de Manchester United ?

Après son transfert de 105 millions de dollars aux Red Devils en 2019, Harry Maguire a été nommé capitaine par Ole Gunnar Solskjaer en janvier 2020. Le défenseur est resté un partant régulier pendant la plupart de ses trois premières saisons avec le club.

Cependant, avec l’arrivée d’Erik ten Hag en tant qu’entraîneur en 2022, la position de Maguire dans l’équipe a été affectée par la signature de Lisandro Martinez de l’Ajax, ce qui l’a fait glisser dans l’ordre hiérarchique.

Le défenseur a dit qu’il pesait ses options

Après s’être fait retirer le capitanat, Sky Sports suggère que l’international anglais évalue maintenant ses choix. Plusieurs clubs, tant en Premier League qu’à l’étranger, suivent de près la situation, West Ham étant parmi ceux intéressés par les services du trentenaire.

Les Hammers envisageraient de sécuriser Maguire soit par un prêt, soit par un contrat permanent. Cependant, le club est conscient que le salaire du joueur pourrait poser un défi pour parvenir à un accord entre les deux clubs.

Crédit photo: IMAGO / PA Images