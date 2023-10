Harry Maguire parle de la conversation qu’il a eue avec David Beckham, « classique », au milieu des luttes pour Manchester United et l’Angleterre

La star de Manchester United, Harry Maguire, a révélé comment le message « touchant » de David Beckham l’a aidé à bannir les boo boys cette saison.

Maguire a déjà été largement critiqué cette saison après avoir été largement ostracisé de la première équipe par Erik ten Hag à Old Trafford.

4 Maguire a été critiqué après avoir marqué un but contre son camp lors du match de l’Angleterre contre l’Écosse Crédit : Getty

Mais lors de la dernière trêve internationale, Gareth Southgate l’a quand même appelé dans l’équipe d’Angleterre, suscitant la condamnation des fans.

Après avoir marqué un but contre son camp contre l’Écosse, Southgate a défendu Maguire avec véhémence.

Et la star de United a expliqué comment Beckham a contacté le défenseur pour lui offrir son soutien.

Il a déclaré à talkSPORT lors d’une conférence de presse : « En fait, j’ai parlé avec David il y a environ trois semaines après le match contre l’Écosse, il m’a contacté. C’était vraiment gentil de sa part et j’ai vraiment apprécié cela.

« Cela signifiait tout. J’ai dit, tout au long de ma carrière, que David Beckham était quelqu’un que j’admirais, que j’observais quand j’étais un jeune garçon.

« Malheureusement, je ne me suis pas retrouvé sur l’aile droite et je n’ai pas marqué et aidé autant de buts que lui !

« Mais il était un grand modèle quand j’étais enfant. Cela montre à quel point il est élégant de me tendre la main.

« C’était quelque chose que j’ai vraiment apprécié. C’était vraiment touchant.

4 Maguire a dû supporter le poids des critiques des fans au cours des deux dernières années Crédit : Getty

4 Beckham sait exactement ce que cela fait d’être devenu « l’homme le plus détesté » du pays lors de la Coupe du monde 1998. Crédit : Rex

« Je ne veux pas entrer dans trop de détails sur la conversation, mais l’essentiel de ce qu’il a fait, c’est qu’il m’a rappelé ma carrière jusqu’à présent et les grands moments que j’ai vécus dans ma carrière.

« Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devez réfléchir aux expériences et aux souvenirs du passé, à ce que vous avez fait dans votre carrière et à ce que vous avez vécu.

« Chaque carrière est composée de hauts et de bas, surtout quand on atteint ce que j’ai atteint, à savoir être capitaine du plus grand club du monde pendant trois ans et demi.

« Il sait ce que c’est et évidemment j’ai regardé le documentaire et je ne pouvais pas croire tout ce qu’il avait enduré à ce moment-là. »

Netflix a publié un documentaire sur Beckham et sa carrière dans le football, ainsi que sur sa vie de superstar.

4 Le documentaire connaît un énorme succès Crédit : getty

L’ancien international anglais est sans doute le footballeur le plus célèbre au monde, combinant son incroyable talent avec son style de vie de célébrité.

Aujourd’hui propriétaire du club MLS de l’Inter Miami, Beckham est devenu un homme d’affaires prospère depuis qu’il a pris sa retraite du football il y a dix ans.

Maguire a été appelé dans l’équipe d’Angleterre cette semaine alors que les Trois Lions affronteront l’Australie vendredi, en direct sur talkSPORT et l’Italie mardi.

Southgate est un grand fan du joueur de 30 ans, malgré son statut diminué à United sous Ten Hag.

Au total, Maguire a joué 59 fois pour l’Angleterre – toutes sous le mandat de Southgate – et a été un élément majeur de sa défense.