Harry Maguire ne manquera pas d’options s’il décide de quitter Manchester United.

Maguire a été informé dimanche par Erik ten Hag qu’il perdait le titre de capitaine de United. Il avait le pressentiment que cela allait arriver parce qu’une histoire à ce sujet est apparue dans les médias au début de la semaine dernière.

Le joueur de 30 ans se donnera toujours à 100% pour United chaque jour. Il s’est battu dur pour devenir footballeur professionnel et il a déjà fait face à l’adversité.

Il est en colère contre ce qui s’est passé et a l’impression d’avoir été effectivement mis en vente. La façon dont il est traité sur les réseaux sociaux a eu un effet négatif sur la façon dont il est perçu.

Il est très respecté dans les vestiaires des États-Unis et de l’Angleterre.

Maguire a été informé par Gareth Southgate qu’il doit jouer régulièrement pour conserver sa place dans le onze de départ anglais aux Euros de l’été prochain. Il lui reste trois ans sur son contrat United avec l’option d’une autre année.

Il faisait partie de l’équipe Euros du tournoi en 2021 et a été nommé dans l’équipe Sky Sports de la Coupe du monde 2022 en décembre.

West Ham parmi les clubs surveillant la situation de Maguire

Maguire est déjà surveillé de près par les clubs de Premier League et à l’étranger, avec West Ham parmi ceux intéressés par l’international anglais.

On pense que les Hammers explorent l’option d’un prêt ou d’un contrat permanent pour le défenseur de 30 ans. Cependant, ils sont conscients que les salaires pourraient poser problème si un accord devait être conclu entre les clubs.

Le manager de United, Ten Hag, a toujours soutenu que toute décision appartiendrait effectivement au joueur, qui est sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2025.

Le club a remercié Maguire pour sa contribution en tant que capitaine au cours des trois dernières années et demie, ajoutant que le manager annoncera son nouveau capitaine en temps voulu, après avoir informé les joueurs.

En raison des horaires d’entraînement et de voyage, ils ont confirmé qu’un nouveau capitaine ne serait pas annoncé avant que l’équipe ne se rende à New York pour la pré-saison plus tard cette semaine. Ils se rendent aux États-Unis après un match amical contre Lyon à Murrayfield mercredi.

West Ham a identifié des cibles alternatives à Maguire et envisage Perr Schuurs de Turin, Jonathan Tah de Bayer Leverkusen et Luiz Felipe du Real Betis.

Maguire : Je continuerai à tout donner

Maguire a confirmé dimanche sur les réseaux sociaux qu’il n’était plus capitaine de Manchester United à la suite de discussions avec Ten Hag.

Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que Ten Hag était prêt à retirer Maguire de son rôle après les apparitions limitées du défenseur anglais sous le Néerlandais la saison dernière.

Le défenseur central n’a fait que huit départs en Premier League, ce qui a conduit à des spéculations continues sur son avenir à Old Trafford.

« Après des discussions avec le manager aujourd’hui, il m’a informé qu’il changeait de capitaine », a écrit Maguire sur Twitter.

« Il m’a expliqué ses raisons et même si je suis personnellement extrêmement déçu, je continuerai à tout donner à chaque fois que je porterai le maillot.

« Je voulais donc dire un immense merci aux fans de Manchester United pour tout leur soutien brillant pendant que je portais le brassard.

« Depuis le jour où j’ai pris mes fonctions, il y a trois ans et demi, ce fut un immense privilège de diriger Manchester United et l’un des moments les plus fiers de ma carrière à ce jour. C’est l’un des plus grands honneurs du football de club. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider United à réussir – sur et en dehors du terrain.

« Je serai toujours reconnaissant à Ole Gunnar Solskjaer de m’avoir d’abord confié la responsabilité et je souhaite à tous ceux qui l’assument maintenant de réussir et ils auront tout mon soutien. »

Un communiqué de Man United a déclaré: « Tout le monde à Manchester United remercie Harry pour sa contribution en tant que capitaine au cours des trois dernières années et demie. Le manager annoncera le nouveau capitaine en temps voulu, après avoir informé les joueurs. »

Maguire « ne peut pas avoir une autre saison comme l’année dernière »

Andy Mitten, fondateur de United We Stand, sur Sky Sports News :

« Harry Maguire avait effectivement perdu sa place dans l’équipe de Manchester United la saison dernière et je pense qu’il est prudent de supposer que le manager veut que son capitaine joue pour lui tout le temps.

« Beaucoup de fans de United soutiendront le manager [in terms of his decision]. Le manager a bien fait jusqu’à présent au club, mais, clairement, ce n’est pas une bonne journée pour Harry Maguire.

« Il lui reste deux ans [on his contract] et la possibilité d’une autre année, mais les footballeurs veulent jouer au football. De toute évidence, il ne peut pas avoir une autre saison comme l’année dernière.

« Je ne pense pas qu’il ait si mal joué quand il a joué. De toute évidence, Harry est un joueur décent. Il l’a suffisamment montré pour Manchester United, il l’a montré pour l’Angleterre.

« [But] Harry Maguire ne veut pas être le cinquième défenseur central de Manchester United. Il veut jouer au football.

« Du point de vue de Manchester United, si le club recevait une très bonne offre, je suis sûr qu’il aimerait négocier cela car c’est un joueur pour lequel vous pourriez obtenir des dizaines de millions. »

