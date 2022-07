Harry Maguire, Marcus Rashford, Erling Haaland, Neymar parmi les joueurs qui seront sous pression

Harry Maguire et Marcus Rashford ont tous deux besoin d’une bonne saison. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Les joueurs superstars sont habitués à la pression, n’est-ce pas ? Eh bien, cette saison à venir, une foule de grands noms européens se battent pour leur avenir ou ressentent le poids des attentes sur leurs épaules. Voici une liste de 10 qui seront sous le microscope au début de la nouvelle campagne.

D’avoir été nommé dans l’équipe du tournoi après la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 l’été dernier, d’être hué par une partie de ses propres fans lors d’un récent match amical, l’arrière central de Manchester United a subi une chute rapide et spectaculaire de grâce après une saison proche de la catastrophe.

Devenu le défenseur le plus cher du monde après un transfert de 80 millions de livres sterling de Leicester City en 2019, le capitaine de United a été le bouc émissaire d’une grande partie des luttes de United la saison dernière et doit maintenant convaincre le nouveau patron Erik ten Hag (qui a déjà dit qu’il garderait le brassard) qu’il sait adapter à un nouveau style ambitieux d’organisation défensive. Maguire fait face à une course contre la montre pour remédier à son manque de mobilité, de rythme et d’incapacité à faire face aux adversaires qui courent derrière lui, et prouver sa capacité à rester le pilier de la défense.

Autrefois reconnu comme l’un des attaquants les plus incisifs et les plus énergiques au niveau élite du football européen, le joueur de 24 ans a semblé complètement dépourvu de confiance au cours des 12 derniers mois. Alors qu’auparavant, Rashford glissait sans effort devant ses adversaires dans le dernier tiers avec son excellent équilibre, son contrôle étroit et son changement de rythme, il a récemment semblé hésitant et léthargique.

Avec Ten Hag susceptible d’introduire un style de football plus intense et plus pressant, Rashford a un besoin urgent de redécouvrir les choses qui ont fait de lui une figure si décisive pour le club et le pays alors que son contrat expire l’été prochain. Il a déjà marqué deux buts en pré-saison (contre Melbourne et Crystal Palace) après n’en avoir marqué que deux en 2022, tous deux en janvier, à ce jour.

L’un des principaux protagonistes de la résurrection d’Anfield sous Jurgen Klopp au cours des sept dernières années, Firmino a vu son stock baisser quelque peu la saison dernière. Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat et voit un vif intérêt de la Juventus, l’attaquant brésilien de 30 ans / “faux n ° 9” devra faire ses preuves à nouveau s’il doit se voir proposer des conditions similaires, mais fait face à la concurrence de £ 90m nouvelle arrivée Darwin Nunez.

Liverpool est en train de reconstruire son équipe mais, malgré la perte de son statut de titulaire régulier, Firmino peut toujours avoir un impact dans un rôle mineur (le quart de finale de la Ligue des champions contre Benfica en est un excellent exemple.) Cependant, il a abandonné du onze de départ du Brésil et, à l’approche de la Coupe du monde, il est sous pression pour tenter sa chance chaque fois qu’elle se présente.

Shaka Hislop pense que Manchester City n'a aucune raison de s'inquiéter de la pression exercée sur Erling Haaland lors de sa première saison en Premier League.

Haaland arrive en Angleterre avec une réputation irréprochable – marquer en moyenne un but par match de compétition est remarquable pour n’importe quel joueur, encore moins pour un joueur de 21 ans – mais cela comptera pour peu s’il ne frappe pas le sol en courant dans le Première ligue. Sans doute la signature la plus spectaculaire de l’été, l’attaquant norvégien fera face à beaucoup plus d’examens (surtout lorsqu’une inévitable période stérile se produit) que ce n’était le cas à Dortmund, où ses buts étaient un bonus spectaculaire plutôt que le catalyseur pour combler l’écart avec Bayern Munich.

Désormais, Haaland devrait non seulement participer aux objectifs pour assurer à l’équipe de Pep Guardiola un autre titre de Premier League, mais aussi être l’un des principaux facteurs de différence en aidant City à remporter son premier trophée de la Ligue des champions. Peut-être que sa confiance en soi et sa personnalité extravertie rendront le défi moins intimidant.

Alors que Kroos approche de sa neuvième saison en Liga et champion d’Europe, il se retrouve avec une concurrence accrue pour une place dans l’équipe. Bien que les rôles exacts et la composition du milieu de terrain de Carlo Ancelotti restent à définir, il est prévu que la signature de la date limite de transfert de l’année dernière, Eduardo Camavinga (31 millions d’euros) et le nouvel arrivant Aurélien Tchouameni (80 millions d’euros) – tous deux de jeunes talents de classe mondiale – – jouera plus que des petits rôles alors que Kroos (32 ans), Luka Modric (36 ans) et Casemiro (30 ans) commencent à mettre un terme à leur carrière.

Même au niveau d’élite du jeu européen, peu de joueurs égalent l’intelligence de Kroos ou sa capacité à effectuer plusieurs tâches au milieu de terrain, mais avec seulement un an de contrat, il a besoin d’une grosse saison pour montrer pourquoi il mérite de rester. Madrid.

Le retour de 115 millions d’euros de l’attaquant belge à Chelsea l’été dernier a été un désastre. Ayant fortement contribué à l’Inter Scudetto-campagne gagnante, avec 24 buts, Lukaku n’a jamais semblé à l’aise dans l’approche plus basée sur la possession de Thomas Tuchel et s’est retrouvé avec seulement huit buts, tout en ayant généralement l’air malheureux et désintéressé.

Maintenant de retour à l’Inter en prêt, il ne jouera pas sous l’entraîneur Antonio Conte (bien que le style de football du nouveau patron Simone Inzaghi ne soit pas différent), mais les fans de l’Inter s’attendront à une copie conforme de l’imposant et énergique leader qui s’est si bien combiné avec Lautaro Martinez lors de son premier séjour de deux saisons à San Siro.

Bien qu’il ait rejoint Arsenal pour 30 millions d’euros en provenance de Saint-Etienne en 2019, le défenseur central de 21 ans n’a pas encore lancé de ballon pour le club lors d’un match officiel. Au lieu de cela, il a connu deux campagnes exceptionnelles en Ligue 1 en prêt – avec Saint-Etienne et Marseille – et s’est mérité une place régulière dans l’équipe senior de France. Mais maintenant, il revient aux Emirats avec de grands espoirs.

Mikel Arteta a trouvé un équilibre décent pour sa défense la saison dernière – avec Ben White et Gabriel Magalhaes le couple de premier choix – il n’est donc pas certain que Saliba entrera directement dans le premier XI (malgré avoir fait une bonne impression en pré-saison. ) Bien que White puisse être déplacé vers l’arrière droit et qu’Arteta veuille avoir beaucoup de profondeur pendant une longue saison, Saliba devra se battre dur et rester patient pour avoir un impact.

jouer 1:41 Julien Laurens et Gab Marcotti discutent de l’avenir de Neymar alors que le PSG veut qu’il parte.

Neymar, Paris-Saint-Germain

Cinq ans après avoir rejoint le PSG depuis Barcelone pour un record mondial de 222 millions d’euros, le statut de Neymar au club a chuté au point que des sources ont déclaré à ESPN qu’elles étaient prêtes à écouter les offres pour lui, malgré son contrat expirant en 2027.

Avec huit buts en sept matchs, l’attaquant brésilien a connu une fin de saison inspirée – à ce moment-là, le titre de Ligue 1 était pratiquement bouclé – mais des questions subsistent quant à savoir s’il faut en attendre plus d’un joueur aussi emblématique. Rien ne laisse penser que la relation entre le club (ou ses fans) et le joueur de 30 ans est particulièrement heureuse, il sera donc intéressant de voir comment il réagira.

Alors que Mane, 30 ans, possède sans aucun doute la qualité pour devenir une star pour les champions d’Allemagne, la pression pour remplacer Robert Lewandowski à l’avant sera difficile à gérer. Bien que les deux joueurs aient deux profils techniques complètement différents et que le patron du Bayern, Julian Nagelsmann, soit susceptible de réajuster sa tactique pour atténuer la perte de l’avant-centre polonais décédé, les comparaisons sont inévitables. L’attaquant rennais Mathys Tel est arrivé à Munich mais, à 17 ans, il sera un peu épargné par les projecteurs. Mane, cependant, devra montrer qu’il valait l’investissement de 41 millions d’euros du club.

Avec Matthijs de Ligt rejoignant le Bayern Munich pour 77 millions d’euros et Giorgio Chiellini, 37 ans, partant pour la MLS LAFC, la responsabilité de garder le centre de la défense de la Juventus incombe au joueur de 35 ans cette saison. Alors que l’ajout de 42 millions d’euros de Gleison Bremer de Turin devrait être un bon renfort, remplacer deux défenseurs centraux de qualité éprouvée n’est pas une mince affaire et, au-delà du couple de premier choix, la défense de la Juventus semble manquer de profondeur. Il y a peu d’autres défenseurs dans le monde sur lesquels on peut compter davantage, mais les blessures légères ont été un problème pour Bonucci au cours des deux dernières saisons.