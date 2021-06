Harry Maguire: le patron de l’Angleterre Gareth Southgate dit que le défenseur est un doute pour le premier match de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Gareth Southgate dit que Harry Maguire fait face à une course contre la montre pour être en forme pour le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie le 13 juin.

Le défenseur de Manchester United a été nommé dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate malgré une blessure aux ligaments de la cheville.

Maguire n’a pas encore rejoint le groupe alors qu’il se met en quarantaine après son retour de la défaite finale de United en Ligue Europa en Pologne et Southgate dit qu’il doute de la date de Wembley avec la Croatie.

Cependant, le patron anglais n’a pas hésité à l’inclure dans son équipe.

Maguire s'est blessé à la cheville contre Aston Villa le 9 mai



« Nous savons exactement où il en est », a déclaré Southgate à propos de la condition physique de Maguire.

« Notre équipe médicale a fini avec lui à Manchester. Il n’a pas encore voyagé chez nous à cause de problèmes de quarantaine en revenant de Pologne. C’était un peu plus compliqué.

« Il a un peu à faire, comme Jordan Henderson, pour être disponible. Mais nous sentons la possibilité qu’ils puissent jouer un rôle, et le fait qu’ils soient des personnages si fantastiques à avoir autour du groupe… Le leadership et la présence de Hendo ont déjà un effet sur les autres, en particulier les plus jeunes du groupe, mais aussi tous les autres.

« Étant donné que nous sommes en mesure d’en choisir 26, nous avons estimé que l’opportunité d’avoir ces deux-là avec nous était simple. »

Pressé davantage de savoir si Maguire serait prêt pour le match contre la Croatie, Southgate a déclaré: « Ça va être serré pour le premier match, cela ne fait aucun doute.

« C'est un si bon joueur et parce que nous avions la taille supplémentaire de l'équipe, nous voulions saisir cette opportunité pour l'intégrer dans l'équipe. »

















Southgate a révélé qu'il avait parlé à Trent Alexander-Arnold il y a trois semaines pour le rassurer en raison de spéculations selon lesquelles il ne ferait pas partie de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro



Southgate a attiré l’attention pour avoir nommé quatre arrières droits avec Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker et Reece James tous sélectionnés.

Il a déclaré: « Nous avons vécu cela la semaine dernière. Nous avons quatre joueurs qui jouent parfois à l’arrière droit de leurs clubs.

« En gros, ils font partie des 26 meilleurs footballeurs et c’est pourquoi ils font partie de l’équipe.

« Si j’avais pu choisir cinq ou six arrières droits, je l’aurais fait.

« Nous sommes ici pour jouer neuf matchs. Nous avons déjà des doutes sur les blessures dans le groupe. Nous avons besoin d'adaptabilité, de bons joueurs, de bons professionnels et nous avons la chance d'avoir des joueurs jeunes et vieux pour le faire. »

















Southgate dit que Jesse Lingard est malheureux de manquer la sélection de son équipe de 26 joueurs pour l'Euro 2020 et que le milieu de terrain débutera son match amical contre l'Autriche mercredi



Jesse Lingard, James Ward-Prowse et Ollie Watkins faisaient partie des six noms retirés de l’équipe provisoire de 33 joueurs.

Mason Greenwood s’est retiré sur blessure le matin de l’annonce, le trio non plafonné d’Aaron Ramsdale, Ben Godfrey et Ben White manquant également.

Le début de carrière exceptionnel de Lingard, prêté par Manchester United à West Ham, l’a vu ramené du froid lors de la triple qualification de la Coupe du monde en mars.

Le joueur de 28 ans a joué un rôle dans ces trois matches, mais Southgate a indiqué lors de la préparation qu’il était là en raison de l’absence des blessés Jack Grealish et Jadon Sancho.

« Jesse a incroyablement bien fait pour revenir dans la course », a déclaré Southgate. « En janvier, il était à un million de kilomètres d’être sélectionnable pour une équipe d’Angleterre.

« J’ai dit en mars qu’il avait passé quelques semaines fabuleuses, mais il faut dire qu’il a eu un peu de chance car nous étions sans quatre joueurs de large à ce moment-là. Il a eu un bon sort avec West Ham et est un joueur qui a si bien joué pour nous.

« Nous avons une confiance totale dans la façon dont il joue. Il est fiable, un grand membre du groupe. Il jouera demain (mercredi) car Sancho est malade et nous avons beaucoup de joueurs indisponibles.

« Pour le reste de l’équipe, il commencera. Il mérite cette opportunité d’aller me montrer tout de suite que j’ai tort. »