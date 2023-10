Harry Maguire : le défenseur de Manchester United dit que David Beckham l’a contacté après les abus entre l’Écosse et l’Angleterre | Actualités footballistiques

Harry Maguire dit que David Beckham l’a contacté après avoir été maltraité par des supporters écossais lors de la victoire 3-1 de l’Angleterre à Hampden Park le mois dernier.

Le défenseur a été raillé par les supporters écossais lors du match amical, son but contre son camp étant un autre coup dur pour un joueur dont les difficultés ces dernières saisons l’ont vu devenir une cible de critiques.

Par la suite, le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, s’est déclaré « furieux » de la manière dont la réputation de Maguire a été attaquée, qualifiant son traitement sur une période prolongée de « plaisanterie absolue ».

Image:

Maguire a été raillé par les supporters écossais lors de la victoire 3-1 de l’Angleterre à Hampden Park le mois dernier.





« En fait, j’ai parlé avec David il y a environ trois semaines, après le match contre l’Écosse », a déclaré Maguire, s’exprimant lors d’une conférence de presse avant les matches internationaux d’octobre de l’Angleterre contre l’Australie et l’Italie.

« Il m’a contacté, ce qui était vraiment gentil de sa part et j’ai vraiment apprécié cela. Cela signifiait tout.

« J’ai parlé de David Beckham comme étant quelqu’un que j’admirais et que j’observais quand j’étais un jeune garçon. Il était un grand modèle quand j’étais enfant et je pense que cela montre à quel point il est chic de me tendre la main. « .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol donne un meilleur aperçu de la façon dont Maguire fait face à l’attention récente suite à un but contre son camp contre l’Écosse



Maguire a parlé de NetflixLa série documentaire récemment publiée détaille la vie et la carrière de Beckham, avec un accent particulier sur l’intense attention négative qu’il a reçue après son carton rouge contre l’Argentine lors de la Coupe du monde en 1998.

« Il a occupé cette position et il sait ce que c’est », a-t-il poursuivi. « J’ai regardé le documentaire et je ne pouvais pas croire tout ce qu’il avait enduré à ce moment-là. Dans le documentaire, Gary Neville parle de sa résilience en tant que personne et David explique en grande partie comment il a géré cela.

« Il m’a rappelé la carrière que j’ai eue jusqu’à présent et les grands moments que j’ai vécus dans ma carrière. C’était touchant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Harry Kane a défendu son coéquipier international Maguire après les récentes critiques qu’il a reçues et a déclaré qu’il rebondirait en travaillant dur.



« Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devez penser aux expériences passées et aux souvenirs du passé ; où vous êtes allé dans votre carrière et ce que vous avez vécu. »

Maguire s’est exprimé publiquement après le match contre l’Écosse, insistant sur le fait qu’il pouvait gérer l’attention, et Actualités Sky Sports a rapporté le mois dernier que le défenseur central – qui ne lit ni les réseaux sociaux ni les journaux – se mobilise pour tout bloquer.

Il a réitéré ce fait mardi, mais a déclaré que son inquiétude concernait davantage l’impact des critiques sur sa famille et ses amis.

« J’en ai parlé juste après le match, mais jouer pour mon pays signifie absolument tout pour moi. Je l’ai prouvé au fil des années. Je donne tout sur le terrain. Ce sont les supporters de l’opposition, donc ce n’est pas quelque chose que nous pouvons contrôler », a-t-il déclaré. dit.

« Je suis un joueur expérimenté maintenant et je sais comment bloquer cela et je sais comment me concentrer et passer à travers les matchs. Cela affecte probablement ma famille et mes amis plus que cela ne m’affecte réellement, surtout quand je suis jouer dans le jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



John Cross du Mirror et Sam Wallace du Telegraph discutent de la réponse de Maguire aux critiques qu’il reçoit de certains milieux et de sa capacité à s’en sortir.



« J’essaie de rester à l’écart de tout cela. Vous ne pouvez pas rester à l’écart parce que votre famille et vos amis voient probablement des choses et lisent des choses ; beaucoup plus que moi, bien sûr.

« C’est le football, c’est comme ça que ça marche. Au cours d’une carrière, vous ne continuez pas à jouer au sommet sans recevoir de critiques – cela n’arrive que si vous êtes le meilleur du monde – et c’est probablement Ronaldo et Messi, même même s’ils sont toujours critiqués également.

« Avec la façon dont se déroule le jeu, en particulier pour les défenseurs et les gardiens de nos jours, chaque but que vous encaissez est analysé. Cela peut être difficile par moments, mais vous devez rester résilient et vous savez que le prochain match approche à grands pas et vous Je dois encore faire mes preuves.

« Vous jouez au football pour créer des souvenirs, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis et l’année dernière a probablement été un peu difficile pour eux d’apprécier les matchs comme ils l’ont fait au cours des huit ou neuf années précédentes de ma carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a défendu Maguire, insistant sur le fait que les critiques qu’il a reçues sont « irrespectueuses » et « folles »



« Je suis sûr que cela va changer. Je vais continuer à travailler dur, à me battre pour ma place et à essayer d’arranger les choses. »

Alors que les deux prochains matches internationaux se joueront à Wembley, Maguire a fait l’éloge des supporters anglais pour l’avoir aidé à traverser les moments difficiles.

« Je parle des supporters anglais depuis mes débuts. Ils ont été incroyables avec moi », a-t-il déclaré.

« Les gens me demandent toujours comment obtenir la confiance et la conviction nécessaires pour sortir, jouer et faire ce que je fais et les supporters anglais en sont une grande partie.

« Lorsque les temps ont été difficiles au cours de la dernière année, ils m’ont apporté ce soutien, ils m’ont donné la confiance que je méritais de jouer. Je ne pourrai jamais assez les remercier. »