Le défenseur Harry Maguire se dit en pleine forme avant son éventuel retour en Angleterre mardi soir.

Le capitaine de Manchester United a raté la fin de la saison du club en raison d’une entorse à la cheville qu’il a subie début mai – puis a raté la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie lors de leur premier match à l’Euro 2020.

Cependant, il était sur le banc pour le match nul 0-0 contre l’Ecosse vendredi et pourrait voir sa première action du tournoi contre la République tchèque mardi soir.

Une victoire en Angleterre les placerait en tête du groupe pour organiser un match à Wembley en huitièmes de finale – et Maguire tient à jouer son rôle.

« Je me sens bien », a déclaré Maguire au La fosse aux lions.

« Évidemment [after] la blessure à la cheville, ça devient plus fort, je deviens plus confiant.

« Plus je fais de séances, plus je joue à des matchs, je suis sûr que je gagnerai en confiance – et c'est le problème avec ce type de blessures.

















2:06



Gary Neville se sent préoccupé par les niveaux physiques que l’Angleterre a montrés contre l’Écosse et a critiqué la nature » léthargique » de leur performance



« Je pense qu’il s’agit simplement de renforcer la confiance. Tout est stable maintenant et je suis disponible et prêt à partir.

« Tout match d’Euro est vraiment important pour aller là-bas et essayer de gagner le match de football.

« Les garçons se sont placés dans une excellente position dans le groupe – quatre points en deux matchs – même si nous voulons évidemment gagner chaque match de football, donc nous aimerions être à six.

« Mais il est toujours en position de force et maintenant c’est un autre gros match contre les Tchèques.

« C’est celui que nous attendons avec impatience et nous y allons et essayons d’obtenir trois points. »