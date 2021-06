Harry Maguire : le défenseur anglais se déclare apte à affronter l’Ecosse à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Harry Maguire s’est déclaré apte et disponible pour le très attendu affrontement du Championnat d’Europe entre l’Angleterre et l’Écosse.

L’arrière central de 28 ans fait partie intégrante de l’équipe de Gareth Southgate, ayant joué un rôle clé dans la course de l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Mais la disponibilité de Maguire pour les euros de cet été est mise en doute depuis qu’il a subi une entorse à la cheville le 9 mai après que Anwar El Ghazi d’Aston Villa a atterri maladroitement sur lui.

Le défenseur a raté le reste de la saison de United, y compris la finale de la Ligue Europa, et n’était pas prêt pour la victoire du Groupe D dimanche contre la Croatie.

Maguire a cependant progressé plus tôt que prévu et la semaine dernière, il est revenu à l'entraînement complet, le mettant en lice pour le choc de vendredi contre l'Écosse.

















Harry Maguire a repris l’entraînement avec le reste de l’équipe d’Angleterre pour la première fois alors qu’il continue de se remettre d’une blessure



« Je me sens bien, je m’entraîne maintenant », a déclaré le défenseur central.

« De toute évidence, la blessure a été un revers du point de vue du football de club. Sur le plan international, je voulais y participer avec beaucoup de matchs à mon actif en pleine forme, mais je me sens bien. Je suis de retour disponible, je m’entraîne et j’ai hâte de il. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était désespéré de commencer vendredi, il a répondu: « Oui, définitivement. C’est évidemment un gros match. J’ai fait quelques séances maintenant et j’ai l’impression que ma forme physique est là, donc, comme je l’ai dit, je suis disponible pour le jeu. »

Maguire craignait de manquer la finale de la Ligue Europa et les Euros dès que la blessure s’est produite, mais l’accent s’est rapidement tourné vers le renforcement de la cheville après l' »accident anormal ».

« Il s’agit de renforcer la confiance chaque jour, et la seule façon d’y parvenir est de s’entraîner et de jouer à des jeux », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez faire autant de séances de rééducation que vous le souhaitez, mais lorsque vous ne jouez pas à ce football de compétition, vous ne pouvez pas développer cette confiance, surtout lorsqu’il s’agit d’une blessure à la cheville ou au genou.

« Il s’agit donc simplement de plus de séances d’entraînement et de matchs à l’entraînement, des matchs à chaque fois qu’ils viennent et la confiance continuera.

« Je suis sûr que cela me gênera pendant quelques semaines et quelques mois. Je n’en ai jamais eu auparavant, mais en parlant aux joueurs et aux kinés, je suis sûr que ce sera compliqué.

« Mais tant que c’est stable et que la douleur est supportable, je suis sûr que tout ira bien. »

Maguire n’a pas l’impression qu’il y a plus de risque de revenir qu’il n’y en aurait de se remettre d’une blessure, insistant sur le fait qu’il se sent en forme et frais pour vendredi.

« Je pense que tout au long d’une carrière dans le football, si vous ne jouiez pas dans la douleur, vous passeriez probablement plus de temps sur la touche que sur le terrain de football », a-t-il déclaré.

« Je l'ai fait tout au long de ma carrière, tout comme tous ceux qui jouent semaine après semaine.

















Marcus Rashford a pris la défense de son coéquipier Harry Kane après que le capitaine anglais a fait une démonstration discrète lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie



« Le truc pour moi, c’est que je n’ai jamais eu de blessure à la cheville auparavant, donc je ne pouvais pas évaluer la douleur ou la stabilité. Cela dépend des kinés et nous faisons des tests jour après jour.

« Nous croyons fermement que c’est dans un bon endroit stable et quand c’est un bon endroit stable, c’est la priorité et je suis prêt à partir. »

Maguire dit également qu’il est venu en Angleterre avec la bénédiction de United, admettant qu’il était « loin d’être prêt à courir, tourner ou tourner dessus » lors de la finale de la Ligue Europa bien qu’il ait été nommé sur le banc.

« J’étais tous les jours voir les kinés et le manager Ole (Gunnar Solskjaer) a été super avec moi », a déclaré le skipper de United.

« Il ne me retiendrait pas s'il pensait que j'étais en forme pour le premier, le deuxième ou le troisième match de groupe.

















Aaron Ramsdale dit qu’entendre l’hymne national à Wembley vendredi sera un moment émouvant pour lui, après l’appel du gardien de but à l’équipe d’Angleterre après que Dean Henderson a été contraint de se retirer en raison d’une blessure



« Il a dit ‘va et profite, assure-toi que c’est bien évidemment’. Nous avons été en contact constant et le club a été brillant avec moi. »

Southgate est resté en contact régulier avec Maguire, qui a toujours estimé qu’il avait un rôle à jouer alors que l’accent était entièrement mis sur l’affrontement avec ses rivaux écossais.

« Bien sûr, c’est un gros match », a ajouté Maguire.

« Tout match de l’Euro est un match énorme, mettre l’Écosse là-dedans aussi est énorme.

« Ce sera une grande journée, une excellente occasion pour le pays de se réunir et de nous pousser vers l’avant et de faire de notre mieux pour aller chercher les trois points et performer ce jour-là.

« Ce ne sera un grand jour que si nous obtenons les trois points et je suis sûr que nous profiterons de l’occasion. »