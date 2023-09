Harry Maguire : le défenseur anglais dit qu’il peut gérer les critiques après une nuit difficile contre l’Écosse | Actualités footballistiques

Harry Maguire a affirmé qu’il pouvait gérer toutes les critiques qui lui parviennent après une soirée difficile pour l’Angleterre contre l’Écosse, ajoutant que toute concentration et pression qu’il peut subir de la part de ses coéquipiers est une chose positive.

Maguire, remplaçant à la mi-temps, a été raillé par le public local de Hampden Park à chaque fois qu’il touchait le ballon et marquait un but contre son camp en seconde période, même si l’Angleterre s’est imposée 3-1 lors du match amical de mardi soir.

Le traitement réservé au défenseur de Manchester United a conduit Gareth Southgate « livide » à le qualifier de « blague absolue » et le manager anglais a imputé les actions des « gens de notre propre pays » aux supporters écossais qui lui sautaient sur le dos.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’adressant à Sky Sports News, Gareth Southgate a lancé une défense véhémente d’Harry Maguire, qualifiant son traitement par certains supporters de « blague ».



Maguire a eu son mot à dire sur les critiques récentes : « Je ne dirais pas que je suis une personne qui lutte mentalement contre la pression. J’ai vécu beaucoup de choses ces deux dernières années et je suis capitaine de Manchester United depuis près de quatre ans. Vous prenez une énorme responsabilité et tout ce qui va avec, et c’est beaucoup de mauvais comme de bon.

« Je ne dirais pas que j’y suis habitué, mais je peux y faire face. Cela enlève la pression à mes coéquipiers et je la mets sur moi-même. Cela les fait mieux jouer, c’est sûr. C’est un peu un peu de plaisanterie et c’est un environnement hostile, en venant en Écosse.

« Nous leur avons donné un but, ce qui est regrettable. Nous savions que ce serait hostile et en seconde période, j’en ai marqué l’essentiel. Je suis heureux d’y aller, ne vous inquiétez pas pour ça. »

Maguire a reçu les éloges des supporters extérieurs à Hampden tout au long de la seconde période et a déclaré que « rien n’est mieux » que de recevoir une ovation des supporters anglais.

« Ils ont vu ce que j’ai apporté à l’Angleterre en 59 sélections », a-t-il ajouté, interrogé sur le traitement positif.

« J’ai participé à trois tournois majeurs avec eux, ils nous ont suivis haut et fort et j’ai grandi en tant que grand fan de l’Angleterre, et rien de mieux que de recevoir un excellent accueil à chaque fois que je joue pour mon pays. »

Maguire : je suis sûr que je jouerai pour Man Utd

Image:

Harry Maguire est resté à Manchester United cet été malgré une approche de West Ham





Maguire tourne maintenant son attention vers la lutte pour sa place à Manchester United, où le manque de minutes pourrait mettre en péril sa place à l’Euro 2024 – quelque chose qui, selon lui, est « trop ​​loin » pour s’inquiéter.

West Ham lui a proposé une voie vers une action régulière cet été – et a fait accepter une offre de 30 millions de livres sterling pour Maguire par United – mais le défenseur a déclaré « nous ne sommes pas parvenus à un accord » et United était heureux qu’il reste.

« Bien sûr, ma carrière en Angleterre est une grande priorité », a-t-il ajouté. « Et ma carrière en club aussi.

« J’ai tout réfléchi et je sais qu’en ce moment, alors que je n’ai pas débuté un match lors des quatre premiers matchs de la saison, l’histoire me vient.

« J’ai terminé la saison dernière avec deux très bonnes performances pour l’Angleterre et j’ai disputé les cinq matches pour nous aider à nous placer là où nous en sommes en qualifications, donc je dois continuer à performer lorsque je serai choisi.

« Écoutez, au football de club, je veux jouer des matchs, je veux jouer au football. Les quatre premières semaines ont été difficiles parce que c’était un match par semaine et le manager ne m’a pas sélectionné mais nous avons beaucoup de matchs à venir maintenant et Je suis sûr que je jouerai à beaucoup de matchs. »

Southgate : crédit à Maguire

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate a décrit le traitement réservé à Harry Maguire par certains partisans et experts comme « une blague », insistant sur le fait qu’il a joué un rôle crucial dans le récent succès de l’Angleterre.



Parler à Actualités Sky Sports Mardi soir, Southgate a déclaré : « Il vient juste de sortir et de parler aux médias, ce qui, je pense, montre sa résilience et son caractère.

« Nous sommes maintenant dans une situation où, à cause des gens de notre propre pays, l’opposition pense qu’elle peut s’amuser avec lui. De quoi s’agit-il ?

« Il a été un joueur incroyable pour l’Angleterre, dans l’une des équipes les plus titrées que nous ayons eues – essentiel pour ce que nous avons fait.

« Nous lui permettons d’être ouvert à cela ? C’est une blague ; une blague absolue. Cela me rend furieux.

« Heureusement, il a le soutien du vestiaire et des gens derrière lui. J’ai trouvé que les supporters anglais dans le stade ce soir étaient absolument géniaux.

« Je n’ai aucun problème avec les supporters écossais, ils s’amusent. Mais ce qui les excite, ce sont les gens de notre propre pays. Les autres joueurs penseront : « Est-ce que c’est ce qui nous attend ? »

« C’est tout à son honneur qu’il a réussi à faire preuve de sang-froid avec le ballon, à garder le ballon et à laisser ce moment derrière lui. »

Analyse : Southgate prêt à rester avec Maguire

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett de Sky Sports News dit qu’il s’attend à ce que Gareth Southgate continue de soutenir Harry Maguire malgré les critiques sur les performances du défenseur



Rob Dorsett de Sky Sports News :

Maguire est devenu une caricature de calamité aux yeux de beaucoup de gens dans et autour du football et son manager Gareth Southgate en a assez, purement et simplement. J’ai rarement vu le sélectionneur anglais aussi animé qu’il l’était lorsqu’il m’a parlé hier soir dans la zone mixte de Hampden Park. Ses instincts paternels sont ressortis. Nous l’avons vu avec les jeunes joueurs de l’équipe dans le passé, mais hier soir, c’était l’un des joueurs seniors qu’il cherchait à protéger.

Je ne pense pas que les supporters anglais aient critiqué ou se moqué de Harry Maguire, en revanche ils acclamaient son nom. Mais ce que Southgate fait valoir, c’est que les critiques que Maguire a reçues de la part d’experts, des médias et des réseaux sociaux ont créé cette caricature de calamité qui est un jeu équitable pour les fans adverses.

J’ai l’impression que Gareth Southgate va s’entêter ici et devenir plus têtu et continuer à choisir Harry Maguire et à jouer Harry Maguire même si les bruits autour de cela deviennent de plus en plus forts contre l’idée qu’il joue pour l’Angleterre.

Pour mettre cela en contexte, Maguire a marqué un but contre son camp hier soir et il n’a pas eu de chance. Cela peut arriver à n’importe quel joueur. En fait, il a plutôt bien joué pendant le reste des 45 minutes, son jeu de position était bon, il n’a pas donné le ballon et pourtant, même sur notre propre site Web et notre application Sky Sports, nous lui avons donné 4/10, deux de moins que quiconque. La grande majorité des joueurs anglais ont obtenu 7 ou 8 sur 10.

Personne n’a tort, c’est subjectif et chacun a droit à son opinion, mais Southgate en a assez des opinions qu’il juge erronées et dirigées directement contre Harry Maguire.

Ramsdale : Maguire est un leader – j’adore travailler avec lui

Aaron Ramsdale a vu le contact capricieux de Maguire le dépasser et entrer dans le filet à Hampden Park pour ruiner ses chances de garder sa cage inviolée, mais le gardien de but a également fermement défendu son coéquipier après le match.

Parler à Actualités Sky Sportsle gardien d’Arsenal a déclaré : « Je peux sympathiser avec lui d’une certaine manière parce que j’ai été à l’autre bout de la Premier League et j’ai été relégué deux fois.

Image:

Le capitaine anglais Harry Kane avec Harry Maguire à temps plein





« Quand vous êtes dans une période où les fans ou les experts vous examinent à la loupe, chaque petit détail est analysé. S’il jouait semaine après semaine, ou si ce bruit n’était pas là, et qu’il a marqué un but contre son camp, alors cela probablement brossé sous le tapis.

« Il a essayé de faire ce qu’il fallait et de clarifier les choses, mais c’est arrivé. C’est malheureux mais à cause de la situation, les gens exagèrent, disant qu’il ne devrait pas jouer.

« Maguire est, comme nous l’avons vu ces dernières années pour l’Angleterre, l’un des meilleurs défenseurs que nous ayons. Il est si fort mentalement, il est entouré de gens formidables et il connaît ses qualités.

« C’est un leader et j’adore travailler avec lui. »