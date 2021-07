Harry Maguire: le défenseur anglais discute avec Mark Wright de la rédemption de la Coupe du monde de Russie, de la joie de l’Euro 2020 et de la remise des sourires sur les visages | Actualités footballistiques

Le défenseur anglais Harry Maguire s’est ouvert à Sky Sports News présentateur Mark Wright sur le parcours de rédemption de l’équipe après la Coupe du monde en Russie, la convivialité dans le camp et le fait de redonner le sourire aux visages à travers le pays avec les performances de l’Euro 2020.

Maguire s’est imposé sur la scène internationale lors de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans alors que l’Angleterre atteignait la demi-finale de la compétition pour la première fois depuis Italia 90′, avant d’être éliminée par la Croatie.

Le capitaine de Manchester United admet que c’était un pas de trop pour la jeune équipe anglaise de Gareth Southgate, mais dit qu’ils ont parcouru un long chemin depuis lors et ont maintenant la conviction nécessaire pour aller plus loin.

Maguire a été l’un des hommes clés de l’Angleterre à l’Euro 2020



Wright, qui soutient Maguire pour remporter le titre de Joueur du tournoi à l’Euro 2020, s’est assis avec le défenseur central avant la finale de dimanche à Wembley contre l’Italie pour mieux comprendre l’ambiance à l’intérieur du camp.

Harry Maguire a déclaré que l’Angleterre n’était pas prête à se qualifier pour une finale lors de la Coupe du monde 2018, mais l’équipe a parcouru un long chemin depuis lors et est prête à entrer dans l’histoire contre l’Italie.



Je ne pense pas que ce soit coulé dans le fait que nous soyons en finale. Pour moi, j’ai l’impression que nous sommes dans ce voyage, que nous gagnons des matchs de football, et c’est un autre match à venir que nous devons gagner. Évidemment, c’est une expérience incroyable que nous avons vécue, pas seulement ce voyage, mais au cours des trois ou quatre dernières années. Je pense que depuis la Russie, nous avons été tellement déçus de la demi-finale, mais nous savions à ce stade que nous n’étions tout simplement pas prêts à continuer et à jouer dans cette demi-finale pour mériter une place en finale. Nous savions que lors de la demi-finale contre le Danemark, nous serions beaucoup plus concentrés, beaucoup plus prêts et je pense que la performance des gars était une excellente performance. Nous avons dominé le match du début à la fin. De toute évidence, le revers que nous avons eu dans le jeu, d’une frappe étonnante de leur joueur sur un coup franc, pour surmonter cela a été un moment et une étape vraiment importants pour nous et je pense que cela montre à quel point nous avons parcouru les trois derniers ou quatre ans.

















Sam Allardyce pense que le report de l’Euro 2020 a profité à l’équipe anglaise actuelle et leur a permis de mûrir



Pourquoi pensez-vous qu’en tant que groupe, vous croyez autant en vous-mêmes ?

Je pense qu’une chose que nous avons eue tout au long de ce tournoi, et nous en avons parlé avant la demi-finale, c’est que nous n’avons pas eu de revers. Nous n’avions pas encaissé de but, nous n’avions pas encaissé le premier but, alors nous avons parlé de la façon dont nous réagirions et gérerions cela parce que nous savons qu’il est probable que vous ayez un revers. Je pense que la conviction grandit au fil des années que vous travaillez ensemble et que vous vous entraînez ensemble. Je pense qu’il y a quelques années, la conviction n’était pas là, lorsque nous avons eu ce revers en Russie, et je pense que cela a grandi avec l’expérience. Comme vous le dites, la façon dont nous avons commencé contre le Danemark, les 15 premières minutes, je pense que nous avons si bien commencé, agressifs sur le pied avant, et évidemment nous avons senti que le but était contre le cours du jeu. Mais je pense que les 10 minutes qui ont suivi le but, la réaction des gars, je pense que nous avons créé deux occasions merveilleuses, et nous les avons mis tellement sous pression que le but n’était qu’une question de temps. C’était un grand but de marquer dans une partie importante du match.

















L’ancien attaquant de Liverpool et de l’Italie, Fabio Borini, a déclaré que les Anglais Raheem Sterling et Bukayo Saka pourraient causer des problèmes à l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020



Pourquoi pensez-vous qu’il y a une telle unité dans ce groupe?

Je pense que l’esprit du groupe est incroyable. Nous sommes tous rivaux lorsque nous retournons dans nos clubs, mais lorsque nous nous réunissons, nous formons une grande famille. Je pense que l’essentiel est que nous voulons tous la même chose – nous voulons tous gagner pour notre pays. Nous parlons d’unité dans le groupe mais, pour moi, j’ai l’impression que ce n’est pas seulement le groupe, c’est le pays, vraiment. J’ai l’impression que les fans ont raison avec nous, ils le sont depuis trois ou quatre ans. J’ai l’impression que tout le monde est dans le même bateau. Ce n’est pas seulement dans le groupe, j’ai l’impression que c’est tout le monde. Le voyage que nous poursuivons est ensemble, et nous voulons tous la même chose, nous voulons gagner des matchs de football pour notre pays et nous voulons être à nouveau compétitifs avec les meilleurs au sommet.

















L’ancien champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov pense que l’avantage à domicile jouera un grand rôle dans la finale de l’Euro 2020 de dimanche entre l’Angleterre et l’Italie



Tout le monde semble tellement uni derrière l’équipe après une période difficile avec Covid au cours de la dernière année…

Je pense que ces dernières années ont été difficiles pour tout le monde, chacun a eu sa propre histoire, je suis sûr que les gens l’ont eu pire que d’autres. Pour que tout le monde se réunisse, j’ai vraiment senti que ce tournoi était une opportunité pour nous de vraiment rassembler les gens, le moment choisi, comme vous le dites, nous avons dépassé le sommet et essayons de revenir à la normalité. Nous avons vu un stade qui l’autre jour était en train de secouer, avec 60 000 personnes dedans, il y a six mois, vous n’auriez pas pu imaginer cela. J’ai l’impression que c’était une opportunité pour nous de vraiment progresser, de redonner le sourire aux visages, de redonner de l’énergie au pays et comme je l’ai dit, moi-même et les gars sommes si heureux que nous ayons pu faire cette. Une nuit mémorable de plus dont nous avons besoin maintenant, et une poussée de plus et une grande performance pour faire la fierté de tout le monde et nous ferons tout notre possible pour le faire.