Harry Maguire: le défenseur anglais déclare que les Trois Lions “croient vraiment” que la gloire de la Coupe du monde est possible au Qatar | Nouvelles du football

Harry Maguire dit que les joueurs anglais ont le sentiment qu’ils doivent “gagner ce tournoi” au Qatar – un changement radical dans la mentalité du groupe depuis la dernière Coupe du monde.

Les hommes de Gareth Southgate se préparent pour un quart de finale serré contre la France, championne en titre, samedi au stade Al Bayt, où le vainqueur reviendra pour les demi-finales.

Le Portugal ou le Maroc attendraient au stade atteint par l’Angleterre en Russie il y a quatre ans, après avoir dépassé les attentes lors d’une course remarquable qui s’est soldée par une défaite en prolongation contre la Croatie.

L’équipe de Southgate est sortie de cette déception en atteignant la finale du Championnat d’Europe de l’année dernière et Maguire pense qu’elle peut aller encore plus loin au Qatar.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de ne pas rester au lit et de penser à ce que cela ferait de soulever la Coupe du monde, il a répondu : “Probablement, oui.

“Je pense que c’est la seule chose que je dirais qui est très différente de l’équipe de 2018 à cette équipe – je pense que nous croyons vraiment que c’est possible.

“J’ai joué en 2018 et nous sommes arrivés en demi-finale et je pense que beaucoup de gars étaient heureux. Vous étiez heureux de faire partie de la demi-finale.

“Vous savez que quoi qu’il arrive dans cette demi-finale, vous rentrez chez vous et êtes classé comme un héros et tout le monde vous tape dans le dos.

“Je pense que maintenant, nous croyons que nous devons gagner ce tournoi. C’est un bon changement de mentalité.

“Bien sûr, nous savons à quel point cela va être difficile. Je pense qu’il y a probablement cinq ou six équipes avec la même croyance.

“Mais en 2018, nous ne faisions probablement pas partie de ces équipes qui avaient cette conviction. Maintenant, il y en a cinq ou six qui ont cette conviction et nous sommes l’une d’entre elles.”

Cette conviction se manifeste sur le terrain, où Maguire estime que l’Angleterre contrôle beaucoup mieux les matchs et approche les adversaires avec un état d’esprit avant-gardiste.

Maguire: L’année dernière a été difficile

La mentalité et la conviction ont aidé au niveau collectif et individuel, le défenseur de 29 ans impressionnant lors d’un tournoi auquel de nombreux spectateurs pensaient qu’il ne devrait pas participer.

Maguire a lutté pour le temps de jeu et la forme à Manchester United, mais le défenseur central anglais a impressionné au Qatar et dit que sa confiance n’a jamais faibli.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson dit que la résilience mentale de Harry Maguire lui rappelle l’ancien capitaine d’Arsenal Tony Adams



“Je ne lis pas trop si je suis honnête”, a-t-il déclaré.

“Vous prenez des bêtises et peut-être que ma famille lit plus que moi. Je leur dis de rester à l’écart (des réseaux sociaux), mais peut-être qu’ils ne le font pas parce que c’est une habitude pour la plupart des gens de nos jours.

“Donc, non, je lis des petits bouts et des bobs, mais j’ai 29 ans, je suis le capitaine de Man Utd et j’ai fait 52 apparitions pour mon pays.

“Donc, quand je repense à ma carrière et que je mets tout en perspective, si j’étais un jeune garçon, je vis le rêve. Je fais tout ce que j’ai toujours voulu faire.

“Donc, là où j’en suis en ce moment, la prochaine étape de ma carrière, je veux commencer à gagner des trophées.

“L’année dernière a été difficile et je n’ai pas joué aussi bien qu’au cours des cinq années précédentes au plus haut niveau.

“Mais je pense qu’au cours d’une carrière, il n’y a probablement que Lionel Messi et Cristiano (Ronaldo) qui sont les deux seuls à ne pas avoir connu de creux dans leur carrière.

“C’est une carrière de 15 ans si vous avez vraiment de la chance, il n’y a vraiment aucun moyen, surtout avec tout l’examen minutieux des défenseurs ces jours-ci, vous n’allez pas avoir de creux.

“Je vais probablement en avoir un autre aussi, mais c’est comme ça que tu reviens, comment tu rebondis après eux. Tu dois rester concentré et garder confiance en toi.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attaquant anglais Marcus Rashford insiste sur le fait qu’il est plus préoccupé par la performance de l’équipe que par le succès individuel à la Coupe du monde au Qatar



Maguire est reconnaissant du soutien indéfectible du manager Southgate ainsi que de celui de ses coéquipiers, qui ont apparemment fait l’éloge à tour de rôle du défenseur central pendant la Coupe du monde.

Il n’impressionne pas seulement sur le terrain au Qatar, mais aussi dans l’hôtel de l’équipe, où il a excellé en jouant au “loup”, un jeu de cartes basé sur l’élimination des menteurs et l’instauration de la confiance.

“Je suis assez bon en psychologie, pour être honnête – j’ai dû l’être au cours de la dernière année environ”, a déclaré le défenseur en riant.

Maguire l’a joué à Leicester et dit “plus vous jouez au jeu, plus vous voyez”, ajoutant “vous pouvez regarder ce que font les gens, comment ils agissent”.

Le jeu a aidé l’équipe à se lier tout en lui permettant de s’appuyer sur des compétences devenues importantes dans la vie de tous les jours.

“Je pense que surtout étant dans ma position, il est vraiment important de savoir à qui vous pouvez faire confiance”, a-t-il ajouté.

“Vous construisez des relations tout au long de votre carrière et je sens que je sais maintenant à qui je peux parler, à qui je peux faire confiance et j’ai beaucoup de gens en qui je peux avoir confiance. C’est sûr.”