Harry Maguire : l’appel de David Beckham a aidé à faire face aux abus des fans

BURTON UPON TRENT, Angleterre – Harry Maguire a révélé comment un appel téléphonique personnel de David Beckham l’a aidé à faire face aux abus de ses supporters, qui ont parfois été si graves que sa famille est restée à l’écart des matchs.

Le joueur de 30 ans a enduré une soirée éprouvante en tant que remplaçant en seconde période lors de la victoire 3-1 de l’Angleterre contre l’Écosse le mois dernier, ironiquement acclamé sur le terrain par des milliers de supporters locaux avant que chacune de ses touches ne soit raillée, y compris un but contre son camp à la 67e minute. .

Maguire a déjà été ciblé par les fans d’Arsenal alors qu’il représentait Manchester United à l’Emirates Stadium et le défenseur central a fait face à un barrage d’abus sur les réseaux sociaux après être tombé en disgrâce sous Erik ten Hag à Old Trafford.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a affirmé après le match contre l’Écosse que « je n’ai jamais connu un joueur traité comme il l’est » et Maguire a révélé que Beckham l’avait appelé quelques jours après le match pour lui offrir son soutien.

Beckham a subi une réaction torride de la part des supporters anglais en colère à la suite de son carton rouge lors de la défaite des Trois Lions en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998 contre l’Argentine. Un récent documentaire de Netflix a révélé que son père, Ted, avait reçu des balles par la poste, qu’une effigie de Beckham pendu par le cou était exposée dans un pub du sud de Londres, tandis que David et sa femme Victoria recevaient plus tard des messages menaçant de kidnapper leur premier-né. , Brooklyn, après sa naissance en mars 1999.

Parlant de l’appel de Beckham, aujourd’hui âgé de 48 ans, Maguire a déclaré : « Cela signifiait tout. J’ai parlé tout au long de ma carrière de David Beckham comme étant quelqu’un que j’admirais et que je regardais quand j’étais un jeune garçon.

« Malheureusement, je n’ai pas fini sur l’aile droite en marquant et en aidant autant de buts que lui. Mais il a été un grand modèle quand j’étais enfant. Cela montre à quel point il est chic de me tendre la main et de m’envoyer des messages. C’était quelque chose que j’appréciais beaucoup, c’était vraiment touchant.

« Je ne veux pas trop entrer dans la conversation, mais la principale chose qu’il a fait est de me rappeler la carrière que j’ai eue jusqu’à présent et les grands moments que j’ai vécus dans ma carrière.

« Je pense que lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devez revivre des expériences passées et des souvenirs passés, où vous êtes allé dans votre carrière et ce que vous avez vécu.

« Chaque carrière est pleine de hauts et de bas, surtout quand on atteint ce que j’ai atteint, à savoir être capitaine du plus grand club du monde pendant trois ans et demi. Il a occupé ce poste et sait quoi. c’est comme.

« Évidemment, après avoir regardé le documentaire, je ne pouvais pas croire tout ce qu’il avait enduré à l’époque. Dans le documentaire, Gary Neville parle de sa résilience en tant que personne. Je pense qu’il a été un énorme modèle pour de nombreux footballeurs qui ont grandi, surtout à mon époque. »

Harry Maguire, en Angleterre, lors d’une séance d’entraînement mardi à St. George’s Park, Burton upon Trent. Simon Marper/PA Images via Getty Images

Maguire a été un pilier de l’équipe d’Angleterre sous Southgate alors qu’elle a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018, la finale de l’Euro 2020, puis les quarts de finale de la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar.

Cependant, les critiques qu’il a reçues envers United et l’Angleterre ont conduit certains membres de la famille à assister moins fréquemment aux matchs de Maguire.

« Vous jouez au football pour des souvenirs, pour de bons moments pour moi mais aussi pour ma famille et mes amis », a-t-il déclaré.

« Vous leur parlerez probablement des tournois auxquels ils ont participé et ils diront probablement que ce sont les meilleurs moments qu’ils ont vécus et les meilleurs moments de leur vie.

« Évidemment, l’année dernière a été un peu plus difficile pour eux. Je dirais qu’il y a eu des moments où ils n’ont probablement pas assisté à autant de matchs qu’avant, en particulier les matchs à l’extérieur.

« Mais je suis sûr qu’au cours de ma carrière, ils ont vécu des moments incroyables et ils en parleront très bien.

« Je suis sûr que dans le futur – il me reste encore de nombreuses années – ils vivront également des moments incroyables. »

Maguire n’a débuté que huit matches de Premier League la saison dernière alors que Ten Hag préférait Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Victor Lindelöf et parfois Luke Shaw devant lui au cœur de la défense de United.

Il était fortement lié à un transfert de 30 millions de livres sterling à West Ham cet été, mais a démenti les informations selon lesquelles il aurait simplement refusé un transfert malgré une autre saison en périphérie à United.

« Un temps de jeu régulier est vraiment important pour moi », a déclaré Maguire, qui a débuté deux des 11 matches de United toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison.

« Cela a été le cas tout au long de ma carrière. L’opportunité réelle d’aller à West Ham n’a pas vraiment été convenue entre les deux clubs et moi-même.

« Ce n’était pas seulement l’occasion pour moi de dire : ‘Oui, j’y vais.’ Cela n’a pas été convenu entre les deux clubs, donc l’opportunité réelle n’a pas été là parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans ce sens.

« West Ham est un club immense. Mais je me concentre toujours sur Manchester United, je veux me battre pour ma place, mais bien sûr, le temps de jeu est vraiment important pour moi. »