Harry Maguire : Gareth Southgate confirme que le défenseur anglais sera impliqué contre l’Ecosse | Actualités footballistiques

Le défenseur anglais Harry Maguire sera impliqué dans le match de groupe de l’Euro 2020 contre l’Écosse vendredi, a déclaré le manager Gareth Southgate.

« Harry sera impliqué demain », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse jeudi. « La décision que nous devons prendre est de savoir s’il est prêt à commencer, mais nous sommes vraiment satisfaits de ses progrès. »

« Il s’est entraîné avec l’équipe depuis quatre ou cinq jours maintenant et n’a eu aucune réaction. Bien sûr, à chaque session dans laquelle il est impliqué, il devient plus confiant. Je pense qu’il est sur une très bonne voie.

« Bien sûr, nous voulons que tout le monde soit disponible. Cela entraîne des décisions difficiles, mais pour le moment, ce matin, sur le terrain d’entraînement, nous avions 26 joueurs qui s’entraînaient et c’est une excellente situation pour nous. »

