Harry Maguire en contact avec le patron de West Ham, Davis Moyes, au milieu du buzz des transferts, selon le rapport

On dit que West Ham United est confiant de pouvoir jouer avec le défenseur central de Manchester United Harry Maguire cet été. Le club basé à Londres avait précédemment soumis une offre conjointe d’une valeur de 60 millions de livres sterling pour Maguire et le milieu de terrain Scott McTominay. United a immédiatement refusé l’offre de 30 millions de livres sterling pour McTominay, après avoir exigé au moins 45 millions de livres sterling. Mais ils envisagent toujours l’offre de Maguire, qui a rejoint les Red Devils pour un contrat de 80 millions de livres sterling. Le défenseur anglais souhaite également rejoindre West Ham et a parlé au manager du club Davis Moyes par téléphone à plusieurs reprises au cours des derniers jours, selon un rapport de The Sun.

Bien qu’il ait disputé les matches amicaux de pré-saison, Maguire n’est pas encore sûr d’obtenir une place régulière dans la formation de départ de Manchester United lors de la saison à venir. United a également récemment remis le brassard de capitaine à Bruno Fernandes. Maguire espère jouer au football en équipe première avant de rejoindre l’Angleterre pour l’UEFA Euro 2024 l’été prochain. Par conséquent, le défenseur central attend avec impatience l’offre de West Ham où il devrait obtenir plus de temps de jeu.

Après que Manchester United ait enregistré une place parmi les quatre premiers en Premier League, une augmentation de salaire a également été activée dans le contrat de Maguire. Le joueur de 30 ans a maintenant un salaire hebdomadaire de près de 200 000 £. Cependant, West Ham serait en pourparlers avec United pour négocier la structure salariale de Maguire. Conformément à son contrat existant, Maguire pourrait rester à Old Trafford jusqu’en 2025, avec une option de prolongation d’un an.

Si West Ham parvient à capitaliser sur l’accord Maguire, ce sera leur première signature cet été. Le club basé à Londres a acquis 105 £ avec la vente du milieu de terrain Declan Rice à Arsenal. Le patron de West Ham, Davis Moyes, veut utiliser la valeur pour signer certains joueurs britanniques, Maguire étant une priorité.

West Ham a également jeté son dévolu sur le capitaine de Southampton, James Ward-Prowse. Pour le milieu de terrain anglais, les Hammers ont précédemment placé une offre de 30 millions de livres sterling, qui a été refusée par les Saints. L’équipe d’East London devrait finaliser la signature du milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarez plus tard cette semaine. L’international mexicain a déjà atterri en Angleterre pour subir des tests médicaux.