Harry Maguire dit qu’il ne s’assiéra pas sur le banc de Manchester United et ne jouera qu’une fois par mois pour toujours | Actualités footballistiques

Harry Maguire admet que lui et Manchester United devront « discuter de certaines choses » s’il continue à jouer seulement une fois par mois.

Le défenseur central anglais s’inquiète du fait que son temps de jeu ait chuté dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford et ait perdu le poste de capitaine.

Maguire, 30 ans, était lié à un déménagement estival à West Ham, bien que cela ne se soit pas concrétisé et il reste déterminé à regagner sa place sous Erik ten Hag.

Cependant, avec l’Euro 2024 à l’horizon, Maguire a admis que son manque d’opportunités pourrait devenir un problème le plus tôt possible.

« Oui, bien sûr », a-t-il déclaré avant les matches de l’Angleterre contre l’Australie et l’Italie. « Je veux dire, je ne vais pas rester assis ici toute ma vie et jouer une fois par mois et si cela continue, je suis sûr que le club et moi-même allons nous asseoir et discuter de certaines choses.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Maguire dit que « un temps de jeu régulier est important », mais West Ham n’est jamais parvenu à un accord avec Manchester United pour le signer cet été



« Mais honnêtement, pour le moment, je suis entièrement concentré sur deux matchs pour l’Angleterre, deux grands matchs.

« Ensuite, je me concentre entièrement sur le combat et sur la tentative de retrouver ma place à Manchester United et d’aider l’équipe à gravir les échelons de la ligue jusqu’à ce qu’elle devrait être. »

« Je ne joue pas assez »

Gareth Southgate a été un fervent partisan du défenseur central tout au long de ses hauts et de ses bas, mais a admis ses inquiétudes quant à son niveau d’implication, que Maguire est déterminé à améliorer.

« Je crois en mes capacités et en ce que j’ai fait dans ma carrière, comme tout joueur le devrait », a déclaré Maguire.

« Tous les joueurs qui sont sur le banc devraient croire qu’ils devraient commencer, sinon ils ne joueraient pas à un niveau élevé. Je ne suis pas différent.

Image:

Le défenseur de Man Utd, Harry Maguire, a eu du mal pendant des minutes





« Écoutez, ça a été difficile. Je veux jouer des matchs. Je veux me sentir important pour le club et je veux me sentir important pour le reste de l’équipe.

« Pour le moment, je n’ai pas joué autant que je le souhaiterais. C’est l’essentiel.

« Je dois juste m’assurer que je suis prêt à saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. »

Maguire satisfait des performances

Maguire a conservé sa place en Angleterre malgré ses difficultés à se frayer un chemin dans l’alignement de Ten Hag, faisant son premier début de campagne en Premier League lors de la victoire 2-1 de samedi contre Brentford.

« Ce n’est pas à moi de décider si je débuterai le prochain match ou non », a déclaré le défenseur, qui a délivré la passe décisive sur le but vainqueur de Scott McTominay. « Je n’en suis pas sûr. Je suis sûr que dans quelques semaines, j’y retournerai et le découvrirai.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charlotte Marsh et Zinny Boswell de Sky Sports analysent pourquoi le manager anglais Gareth Southgate choisit des joueurs qui ne jouent pas régulièrement pour leurs clubs



« Écoutez, si vous regardez mes 15 à 20 dernières titularisations en club et en sélection, je serais heureux de m’asseoir ici et de dire ‘Je suis vraiment content de mes performances’.

« Mon bilan sous ce manager parle de lui-même. Je n’ai pas commencé autant de matchs que je le souhaiterais, mais mon pourcentage de victoires lorsque j’ai joué est ridiculement élevé.

« Et bien sûr, il y a des moments où je peux faire plus et des moments où je peux m’améliorer et aider l’équipe, mais oui, je veux juste aider l’équipe.

« Je veux aider l’équipe à sortir de cette position dans laquelle nous nous trouvons actuellement et j’espère que nous pourrons le faire dans les semaines à venir. »

‘Je crois en moi’

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Maguire révèle que David Beckham l’a appelé après les abus qu’il a subis contre l’Écosse et le décrit comme une source d’inspiration pour la façon dont il a surmonté un déluge de critiques



Maguire a bénéficié d’une série d’absents défensifs alors qu’il ne effectuait que son neuvième départ en Premier League depuis l’arrivée de Ten Hag.

Le Néerlandais a toujours parlé positivement du défenseur en public, affirmant en août qu’il « avait les capacités pour être un défenseur central de premier ordre » et qu’il devait « se battre pour sa place ».

« Je ne peux faire que ce que j’ai fait depuis mon arrivée dans l’équipe, en apportant des performances positives », a déclaré Maguire.

« J’ai débuté deux matchs cette saison et j’en suis entré quelques-uns en sortant du banc, mais oui, je continue à travailler dur à l’entraînement.

« Le manager ne peut regarder l’entraînement et prendre sa décision à partir de l’entraînement et des matchs que lorsque j’ai l’opportunité de jouer.

« Je vais continuer à travailler dur, je vais continuer à pousser. J’ai une grande confiance en moi. »

Maguire : le transfert de West Ham n’a jamais été accepté

Maguire à propos d’un éventuel transfert à West Ham : « L’opportunité réelle d’aller à West Ham n’a pas vraiment été convenue entre les deux clubs et moi-même, donc ce n’était pas seulement ma chance de dire oui et j’y vais.

« La véritable opportunité n’était pas là parce que nous ne sommes pas allés assez loin avec elle.

« West Ham est un club immense, mais je me concentre toujours sur Manchester United. Je veux me battre pour ma place, mais, bien sûr, le temps de jeu est vraiment important pour moi. »