Harry Maguire dit que les vrais fans anglais ne huent pas les joueurs pour défendre Jordan Henderson | Actualités footballistiques

« Les vrais supporters anglais ne huent pas les joueurs », a déclaré Harry Maguire, après que les insultes envers Jordan Henderson aient été étouffées par de fortes acclamations lors de son entrée en jeu lors de la victoire de mardi contre l’Italie.

Henderson avait été hué lors de la victoire de vendredi contre l’Australie, le milieu de terrain et le sélectionneur anglais Gareth Southgate ayant riposté aux supporters en question après le match.

Le passage d’Henderson à la Saudi Pro League a été controversé, mais Southgate a fait valoir que le problème devrait être mis de côté lorsqu’il joue pour son pays, tandis que l’ancien capitaine de Liverpool a déclaré que ses détracteurs n’auraient pas d’impact sur son engagement à jouer pour son pays. Angleterre.

Maguire – qui a subi un traitement similaire ces dernières années, notamment lors de la victoire contre l’Écosse le mois dernier, lorsque Southgate a lancé une défense acharnée de son défenseur central – s’est tenu fermement derrière Henderson lorsqu’il a parlé à Sports aériens mardi.

« Ne huez pas les joueurs qui jouent pour votre pays et consacrent leur vie à jouer et font tout ce qu’ils peuvent pour que ce pays ait de bons souvenirs et des moments spéciaux pour eux, les supporters et leurs familles », a-t-il déclaré.

« Je connais beaucoup de grands fans anglais et je connais les fans anglais qui sont avec moi depuis mes débuts et ils sont juste derrière moi et ils sont aussi juste derrière Jordan.

« Vous avez entendu quelques quolibets mais ce ne sont pas des fans de l’Angleterre. »

Des groupes de partisans LGBTQ+ liés à Liverpool et à l’Angleterre ont critiqué le déménagement de Henderson à Al Ettifaq, compte tenu du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains et du fait que l’homosexualité est illégale en Arabie saoudite. Henderson avait été un ardent défenseur des droits LGBTQ+ pendant son séjour à Anfield.

Le mois dernier, Henderson a accordé une interview à L’Athlétisme expliquant sa décision, même si son raisonnement a suscité de nouvelles critiques.

Southgate salue « l’incroyable » Bellingham alors que l’Angleterre se qualifie pour l’Euro 2024

Image:

Jude Bellingham embrasse le buteur anglais Harry Kane





L’Angleterre a réalisé un retour scintillant pour battre l’Italie 3-1 à Wembley et assurer sa place à l’Euro 2024.

L’équipe de Gareth Southgate, qui n’avait besoin que d’un point pour se qualifier pour le tournoi de l’été prochain, a pris du retard face à l’ouverture du score de Gianluca Scamacca, mais le capitaine Harry Kane a mené la réponse, convertissant un penalty puis marquant une seconde clinique après une frappe échappée de Marcus Rashford.

L’Angleterre était à nouveau redevable aux buts héroïques de Kane qui a porté son total international à 61, mais Jude Bellingham était la véritable star, remportant le penalty pour l’égalisation puis produisant une accélération sensationnelle pour préparer Rashford pour le deuxième.

Cette victoire place l’Angleterre à 16 points dans le groupe C, trois devant l’Ukraine, deuxième, et garantit son avance au tournoi de l’été prochain en Allemagne en première position.

L’Italie, championne d’Europe en titre, risque désormais de rater un deuxième tournoi majeur consécutif, la défaite le laissant avec 10 points, trois derrière l’Ukraine, bien qu’ayant joué un match de moins.

Et après?

Angleterre revenir à l’action le mois prochain pour disputer ses deux derniers matchs de qualification pour l’Euro 2024 alors qu’ils accueillent Malte à Wembley le 17 novembre ; coup d’envoi à 19h45.

L’équipe de Gareth Southgate termine ensuite sa campagne dans le Groupe C avec un match à l’extérieur contre Macédoine du Nord le 20 novembre ; coup d’envoi à 19h45.

L’Euro 2024 débute le 14 juin.