Harry Maguire dépouillé de la capitainerie de Man United par Ten Hag

Harry Maguire a déclaré qu’il avait été démis de ses fonctions de capitaine de Manchester United par le manager Erik ten Hag.

Maguire, 30 ans, a été en disgrâce à United sous Ten Hag, ne faisant que 16 apparitions en Premier League la saison dernière, dont seulement huit départs.

« Après des discussions avec le manager aujourd’hui, il m’a informé qu’il changeait de capitaine. Il m’a expliqué ses raisons et même si je suis personnellement extrêmement déçu, je continuerai à tout donner à chaque fois que je porterai le maillot », a déclaré Maguire. a déclaré dans un message Twitter le dimanche.

« Je voulais donc dire un immense merci aux fans de Manchester United pour tout leur soutien brillant pendant que je portais le brassard.

« Depuis le jour où j’ai pris mes fonctions, il y a trois ans et demi, ce fut un immense privilège de diriger Manchester United et l’un des moments les plus fiers de ma carrière à ce jour. C’est l’un des plus grands honneurs du football de club. J’ai fait tout ce que je pouvais pour aider United à réussir – sur et en dehors du terrain. »

« Je serai toujours reconnaissant à Ole Gunnar Solskjaer de m’avoir d’abord confié la responsabilité et je souhaite à tous ceux qui l’assument maintenant de réussir et ils auront tout mon soutien. »

Maguire était un titulaire régulier à United depuis son transfert de 80 millions de livres sterling (104 millions de dollars) de Leicester en 2019 et a été nommé capitaine par l’ancien patron Solskjaer en janvier 2020.

Il a été renommé capitaine lorsque Ten Hag a remplacé Solskjaer à Old Trafford l’été dernier, mais a vu son temps de jeu considérablement réduit avec Raphael Varane et Lisandro Martinez préférés en défense centrale.

ESPN a rapporté le 31 mai que United était prêt à écouter les offres pour Maguire cet été et à anticiper l’intérêt de West Ham, qui a posé une question sur sa disponibilité pendant la fenêtre de transfert de janvier.