Harry Maguire a admis qu’il était aussi exigeant qu’un capitaine quand il gardait un œil sur les arrières latéraux « volants » de Man Utd.

Les performances de Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka ont été un facteur important derrière la forme de poursuite du titre de United cette saison.

Les deux joueurs ont reçu une licence pour aller de l’avant pour contribuer à l’attaque de United – une caractéristique très évidente dans leur premier but contre Southampton la semaine dernière.

Le centre de Shaw de la gauche a été rencontré par Wan-Bissaka, qui arrivait par la droite pour fournir l’arrivée.

Et Maguire pense que les améliorations ont vraiment ajouté au jeu complet de la paire.

« De toute évidence, Luke et Aaron ont été excellents ces derniers temps », a déclaré Maguire à ManUtd.com. «Ils ont vraiment repris leur jeu offensif et ont commencé à voler en avant et à créer des occasions qui sont vraiment importantes pour l’équipe.

« Nous savons à quel point les arrières latéraux d’aujourd’hui ont une grande influence sur le côté offensif du match, ainsi que sur le côté défensif. »

Le duo a maintenant huit passes décisives entre eux jusqu’à présent cette saison – trois de plus qu’ils n’en ont enregistré pendant toute la saison dernière.